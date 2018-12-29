卓榮泰要求別再亂罵　游盈隆：難道只要表面團結？

記者翁嫆琄／台北報導

民進黨主席補選辯論29日下午召開，前行政院秘書長卓榮泰直批台灣民意基金會董事長游盈隆不斷對他「貼標籤」，先罵中生代是「狐狸跟狗」，還批行政院長賴清德「丟臉到家」，「我用團結改變民進黨，游盈隆用裂解改變民進黨」；但游盈隆回嗆，卓榮泰說他是「裂解」，這難道不是貼標籤？

在補選辯論的申論中，卓榮泰強調，民進黨一定要改變，問題是要怎麼改變？他指出，游盈隆用裂解改變民進黨，他用團結改變，當很多中生代縣市首長討論主席人選時，游盈隆說這是狐狸跟狗，當行政院長賴清德仍留任時，游批這是丟臉丟到家，現在傳出前行政院長蘇貞昌可能回鍋時，游又說這是敗軍之將，「游盈隆用貼標籤要改變民進黨，我用不出惡言來改變，游盈隆說我們是當權派、保皇黨，還好前幾天你有說我不是保皇黨」。

他也嗆聲，自己提的改革計畫跟游盈隆提的有哪些不同？他建議保障總統初選、黨員權益，要求政策辯論、檢討人事物布局、實施基層黨員培訓計畫來提高向心力、建立防制假訊息的機制，「我說的跟你說的有哪點不一樣？你有哪點不同意？為何你叫改革我叫保皇，台灣沒有哪一個皇可以保，我要保的是台灣的本土政權、進步價值！」

▲民進黨主席補選辯論, 卓榮泰與游盈隆握手。（圖／記者周書羽攝）

卓榮泰喊話指出，希望兩人一起來討論黨的未來、改善黨的體質，不要再向釘子一向釘向同志，民進黨成為執政黨，要有安居樂業的政策，也要有安邦定國的能力，如果黨主席選舉互出惡言，之後如何面對立委初選的同志們？怎麼去跟他們說要維繫黨的和諧，呼籲游盈隆跟他一樣，用對話代替對立，用合作代替分裂，用團結代替鬥爭，「選出的是誰並不重要，人民想看到的是爭氣、有前途的民進黨」。

不過，游盈隆則回應，卓榮泰說不要貼標籤，但「一開口就貼了」，卓說自己是團結，他是裂解，「這樣有誠意嗎？」至於保皇派，他認為，這種說法如果社會沒感覺，這標籤也沒意義，但就是因為社會有感覺，卓榮泰不用思考一下嗎？

他指出，2016年民眾讓民進黨完全執政，沒想到2018年大失敗，連東奧正名跟非核家園這兩個神主牌都挫敗，大家都在看民進黨政府是否有真心檢討，今天是敗選第35天了，還是亂糟糟，民進黨到底出了什麼問題，難道不用搞清楚嗎？「如果只要表面團結，這不是負責任的方式」，應該要讓黨員大嗚大放，這才能知道敗選的原因。

游盈隆也說，這次敗選原因就是中央執政不得人心，民進黨在選舉時對公投案完全沒警覺，提名等也都有大問題，蔡英文2年前上台到現在為止，她的做事方式、執政思維都要做很大的改變，如果不檢討，如何面對2020的選舉？