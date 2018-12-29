下一步進府院？　陳其邁避談：賴清德留下來最重要

▲前立委陳其邁。（圖／記者林敬旻攝）

記者翁嫆琄／台北報導

行政院長賴清德之前預告「時機到了就請辭」，但總統蔡英文昨表態指出，全黨共識是希望賴清德留任，也讓內閣改組一事充滿變化。傳出前立委陳其邁有可能接任行政院秘書長等職務，對此，他29日受訪時仍未正面回應，只說「現在都還言之過早」，還是希望賴院長能留任。

陳其邁今天上午與桃園市長鄭文燦、嘉義縣長翁章梁等人一同與民進黨主席候選人卓榮泰對談，針對自己的下一步，陳質邁說，應該還是反省檢討，因為敗選，不管是地方中央做得不夠多，也做得不夠好，都要找出原因，好好贏回民心，這才是最重要的。

至於新工作會是什麼，陳其邁表示，他還在待業中，但選舉剛完，要感謝支持者，了解人民的想法，貼近民意，下一個工作就是要通往人民的心裡。

媒體詢問，是否有可能進府院？陳其邁則回應「嗯…現在都還言之過早」，還是希望賴院長能留任，帶領重大政策，他認為政院的檢討報告有點出問題，希望賴清德做為台灣非常重要政治人物，大家對賴有期待，應該要把台灣的經濟、整體建設放在最前面，「希望他留任跟大家一起打拼」。

他強，閣揆是總統的職權，賴清德留下來是最重要的事，「全黨有共識希望他留下來！」