台南立委補選　段宜康直嗆陳筱諭攀附韓國瑜「如此投機」

▲台南縣前副議長郭秀珠的女兒陳筱諭。（圖／翻攝自陳筱諭臉書）

記者翁嫆琄／台北報導

由於台南市長黃偉哲就職，留下台南市第2選區立委職缺，將於3月16日投票。原本表態爭取提名的民進黨前副秘書長李俊毅2日於黨中央正式宣布退出初選，目前剩下前勞動部次長郭國文、台南縣前副議長郭秀珠的女兒陳筱諭2人競爭。不過，民進黨立委段宜康2日直批陳筱諭沒資歷，還想攀附高雄市長韓國瑜造勢，「這麼年輕就如此投機！」

台南立委補選，民進黨在上週三中常會成立提名協調小組，專責提名的相關事宜。原本除了李俊毅之外，還包括前勞動部次長郭國文、台南縣前副議長郭秀珠的女兒陳筱諭都投入角逐，不過，李俊毅上午在黨中央發出聲明，強調自己不以爭個人位子，為黨爭取更多改革空間，以個人不爭避免黨內再一次內部撕裂，期待黨內可以有更多「相忍為黨」的文化。

而陳筱諭被發現宣傳看板打著標語「台北高嘉瑜；高雄韓國瑜；台南陳筱諭」，讓不少民眾質疑，明明是民進黨籍，為何要拿韓國瑜來廣告？段宜康今天也在臉書直言，民進黨大敗之後，還有候選人想靠攀附韓國瑜造勢，「這麼年輕就如此投機！」

段宜康嗆陳筱諭，28歲唯一的政治資歷，就是當她媽媽的助理，「難道我們真的會提名這種人？難道這就是民進黨要重新呈現的價值？郭國文加油，為了民進黨，絶不能輸！」

而陳筱瑜日前接受館長直播專訪時，大喊民進黨應該改革，並稱自己是「白紙」，但有網友不領情，酸陳本身就是政二代，沒資格說改革，還嘲諷「白紙? 笑了 那我就是透明無色了」；有網友則大笑，陳的競選標語真的是超越藍綠，「魚魚大串連！」