砲火全開！　卓榮泰酸游盈隆：你懂贏的策略？你從來沒贏過啊

▲民進黨主席補選辯論，卓榮泰砲火全開。（圖／記者周書羽攝）

記者翁嫆琄／台北報導

民進黨主席補選29日下午舉辦辯論會，2名候選人卓榮泰及游盈隆砲火全開。卓榮泰直酸，游盈隆被民進黨徵召數次，但都沒當選，結果民進黨徵召綠委呂孫綾參選立委時，游盈隆卻質疑黨中央的選擇，「結果呂孫綾當選了，你是不是真的不知道贏的策略，因為你從來沒有贏過啊！」

在辯論的交叉詰問階段，卓榮泰酸味十足，他表示，自己在wiki看到，游盈隆連續四次被黨徵召參選，但都未當選，結果黨徵召呂孫綾選立委時，游盈隆卻抨擊黨，「這項徵召這絕非基於勝選的考量，令人質疑民進黨是否能撐過來自國民黨與第三勢力的猛烈攻擊」，卓榮泰直諷，「徵召你都沒當選，徵召呂孫綾，你卻對黨開炮，結果呂孫綾當選了，你是不是真的不知道贏的策略，因為你從來沒有贏過啊！」

他詢問，未來新的主席要針對立委改選，「你心中有沒有贏的政策？你要如何帶領立委補選勝選？告訴我們讓黨員安心」。

對此，游盈隆批評，他真的非常意外，以卓榮泰的高度「竟然提這麼幼稚的問題」，他是3次被徵召，1997年、2001年及2003年都被黨徵召選花蓮縣長，「我哪一次是自己去爭取的，花蓮是藍軍最強的地方，我是為黨為民主運動，是一個非常美好的故事、感人的情懷，卓榮泰卻把我醜化，我非常失望！」他也說，徵召呂孫綾那次非常不堪，若是他當黨主席，一定徹查選對會。

至於懂不懂「贏的策略」，游盈隆說，「你去問陳水扁」，2000年他是選戰指揮中心的指揮幹事，很多策略都是他提出來的，那就是贏的政略，他提出對的民調數字，讓扁在三人競選時勝選，「那不是贏的策略嗎？」他也嗆卓榮泰，1997年他在花蓮得到5萬多票，到現在還是民進黨在花蓮最高的得票紀錄，「有辦法你去選看看！」

▼台灣民意基金會董事游盈隆。（圖／記者周書羽攝）