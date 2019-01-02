立院臨時會拍板2日至11日召開　藍揚言杯葛促轉會預算

▲立法院談話會確定臨時會日期 ，院長蘇嘉全與民進黨團總召柯建銘悄悄談話。（圖／記者屠惠剛攝）

記者翁嫆琄／台北報導

立法院2日上午召開朝野協商，確定臨時會將從今起至11日展開，審查108年中央政府總預算。由於國民黨團已表態要杯葛促轉會預算，立法院長蘇嘉全受訪時表示，有意見可以透過其他方式，不是不給預算。

蘇嘉全上午召開朝野協商，研商民進黨團提出的臨時會提案，蘇嘉全指出，民進黨團提案由今天起至11日召開臨時會，把中央政府總預算審完，所有單位預算都必須通過，但可能會凍結、減列。他也向國民黨團喊話指出，有意見可以用其他方式表達，不是不給預算，不給的話人事費都發不出來，這也違反預算法，相信大家可以溝通，再經由黨團協商。

國民黨團總召江啟臣則表示，整個促轉會，人事上是違法代理，在沒有主委、副主委的狀況底下是不應該運作的，國民黨不反對轉型正義，但大家需要的是一個真正的轉型正義，促轉會必須先取得人民的信任，連民進黨團總召柯建銘都說促轉會要建立更多公信力，才能贏得大家的信任，所以促轉會沒有正式提名，補足正副主委之前，凍結預算是合理的。

而親民黨團立委周陳秀霞認為，召開臨時會是不得不的選項，但希望能簡單化，就處理總預算即可，不要再複雜化。

民進黨團幹事長李俊俋則說，臨時會就是處理總預算，而時力提出一些案子希望在臨時會處理，但那些案子大多都還沒經過黨團協商，根本無法在臨時會處理，希望就盡快處理完108年總預算案即可。

立法院已於2月上午舉辦全院談話會，確定將於中午舉行程序委員會，在各黨團送出提案後，於9日院會開始處理預算案。