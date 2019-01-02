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拒絕「一國兩制」　陸委會回應習近平：反對消滅主權的統一協商

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▲▼陸委會主委陳明通。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會主委陳明通日前表示，陸方堅持一中原則的「九二共識」政治基礎，根本沒有中華民國的存在空間。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

大陸《告台灣同胞書》40周年，中共中央總書記、國家主席習近平今天出席紀念活動，發表重要講話，對習談話內容，我方行政院大陸委員會下午回應，「台灣人民絕不接受『一國兩制』，及消滅中華民國主權的統一協商」。

陸委會在回應中，先就陸方對台談話內容作出三個定調，首先提到，談話反映加速統一的急迫性，稱「這是一篇對台高度統戰、促統與分化的宣傳」。

▲《告台灣同胞書》40周年紀念會，今早10時在人民大會堂舉辦。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲《告台灣同胞書》40周年紀念會，今早10時在人民大會堂舉辦。（圖／記者蔡浩祥攝）

再來，陸委會認為，「一中」前提的「民主協商」是分化台灣、消滅我國主權的統一協商。因此，我方將致力維護台海和平，堅決捍衛國家主權。

陸委會強調，我方對於中共當局一味號召以矮化台灣且片面界定的「一中原則」、「一國兩制」，來進行統一的工作，絕口不提對台無情打壓、不尊重台灣民主體制與人民選擇權利，更排除與我執政當局溝通接觸等做法表達遺憾，我們不會接受，也不認為這是符合時代潮流的兩岸關係前景。

陸委會認為，兩岸問題的本質是兩岸各自堅持屬於中華民國與「中華人民共和國」，其中雖經歷對抗與緩和，但這樣的堅持到今天沒有改變。

▲《告台灣同胞書》發表40周年紀念會，中共總書記習近平出席並發表重要講話，總統蔡英文則在前一天的元旦談話，就兩岸關係提出「四個必須」。（圖／記者周書羽攝、新華社）

▲《告台灣同胞書》發表40周年紀念會，中共總書記習近平出席並發表重要講話，總統蔡英文則在前一天的元旦談話，就兩岸關係提出「四個必須」。（圖／記者周書羽攝、新華社）

新聞稿稱，中共當局堅持「中華人民共和國」是代表中國的唯一合法政府，從未正視中華民國仍然存在的事實；中共領導人今天倡議的「民主協商」、「政治談判」等，沒有我們國家生存的空間；專制政權也不可能有「民主協商」，台灣更不會接受消滅主權的提議。

陸委會直批，「一國兩制」在香港實行的結果，是港人自由法治人權的斷喪，這是台灣人民絕對無法接受的。兩岸政治議題是個難題，然北京當局霸道、分化作為無助於兩岸關係開展，這不過是中共介入台灣社會的藉口。

最後陸委會重提總統蔡英文元旦提示的「四個必須」及「三道防護網」，表示大陸企圖破壞現狀、侵略我主權之際，我們也正告中共當局，切勿誤判情勢、切勿採取單方決斷作為，台灣人民堅定捍衛國家主權尊嚴的主張與決心絕不改變，政府也期盼朝野團結，共同維護台灣的主權與整體利益。

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關鍵字：習近平,蔡英文,陸委會,告台灣同胞書,一國兩制,九二共識,一中原則,統一,和平統一,香港

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