影／「正面」玩人體衝浪遭笑翻　陳其邁：小邁邁還完整

▲前立委陳其邁。（圖／記者林敬旻攝）

記者翁嫆琄／台北報導

前立委陳其邁28日晚間參加滅火器樂團成軍18年演唱會，他與譜寫自己競選歌曲《咱上愛的所在》的原作者林宗興擔任神秘嘉賓到場支持，但他這次拋下政治人物的形象，玩起「人體衝浪」，被千人接力從後方上台，但網友也笑翻：「為什麼是正面衝啦！」對此，他29日受訪時尷尬笑稱，自己的「小邁邁」還完整，「還可以走路啦！」

陳其邁昨出席滅火器的演唱會，他在臉書表示，年輕時，曾和同學們一起「衝撞」體制；在政治舞台上「衝浪」，現在則是沉潛。「大正說，邁邁出現才能唱《咱上愛的所在》這首歌。我、宗興、大正，首度一起同台，在『唱歌』、『衝浪』的抉擇中，台下的大家大喊『邁邁下來衝浪！』於是，在《咱上愛的所在》歌聲中，和大家一起完成了超嗨的人體衝浪！」不過，因陳其邁是正面朝人群趴下去，因此網友也爆笑，「小邁邁還好嗎？」

陳其邁今天上午與桃園市長鄭文燦、嘉義縣長翁章梁等人一同與民進黨主席候選人卓榮泰對談，他會前受訪時談到「人體衝浪」一事時尷尬笑稱，他想說撲上去群眾應該會把他扳過來，沒想到沒有就一直往前抬，他是覺得不會尷尬。

至於網友關心的「小邁邁」，陳其邁說，他的「懶人包還完整啦，還可以走路啦！」媒體詢問，扣子有被解開嗎？他則說，現場一陣混亂，也不知道發生什麼事，但拉鍊沒被拉開。他還說，自己有被嚇到，原本想說會很順利，沒想到太熱情引起暴動。

