雲霄飛車故障！8人卡52公尺高空9小時　抵達地面「已經跨完年了」

▲法國一遊樂場跨年發生機械故障意外。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

法國雷恩(Rennes)8名民眾日前搭乘刺激的雲霄飛車慶祝新年時，機械竟然發生故障，慘被卡在52公尺的高空中整整9個小時，由於消防梯只有30公尺，最後緊急出動消防直升機，才讓這起驚魂事件順利落幕。

這起事件發生在上月31日晚間8時30分左右，5名青少年和3名成人搭乘名為BomberMaxxx的遊樂設施後，在高空中旋轉時突然發生機械故障。13歲少女羅娜(Louna)的母親碧崔斯(Beatrice)表示，「我們看到了火花，聽到一聲巨大的金屬聲，擔心可能發生最糟的情況了。」

設施負責人泰內爾(Alexandre Thinel)表示，事故原因為一個新零件斷裂，導致整台機器卡住，以前從未發生過類似事件，「幸運的是，顧客們沒有受傷，只是讓他們失望了。」由於雲霄飛車所在的位置太高，最後靠著直升機以及繩索系統，協助乘客一一脫困，最後一名乘客直到隔日早上6點才抵達地面。

經過這起驚魂事件後，23歲的安東尼(Antoine)表示，「在上面的時間很長又很冷，從未想過我們可以脫困，這實在是太痛苦了。」47歲的尼古拉斯(Nicholas)則說，「明年我要帶著香檳和餅乾待在家裡就好。」