格陵蘭局勢升溫！芬蘭防長表態「維持派駐」　德國、挪威撤軍

▲丹麥士兵在格陵蘭參與聯合軍演。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近期威脅併吞格陵蘭，引發國際局勢動盪，北極圈防務也成為各界焦點。對此，芬蘭國防部長哈卡寧20日明確表示，芬蘭將維持派駐格陵蘭的軍事人員任務；然而，德國與挪威則採取不同立場，已相繼啟動撤軍計畫。

格陵蘭局勢緊繃 德挪撤軍、芬蘭選擇留守

綜合外媒報導，芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Häkkänen）在國防課程開幕記者會上證實，儘管格陵蘭近年軍演次數不多，但隨著北極防務關注度升高，芬蘭派駐當地的2名軍官將按原定規劃，繼續執行北極演習與例行軍事交流任務。

相較於芬蘭的堅守，其他北約盟國則選擇撤離。德國派駐格陵蘭的部隊已於18日按計畫撤軍；挪威廣播公司（NRK）也指出，挪威國防軍將在本週召回駐紮當地的2名軍事人員。

▲丹麥士兵抵達格陵蘭努克（Nuuk）機場。（圖／路透）



川普關稅威脅丹麥 哈卡寧：歐盟一致拒絕

面對川普提出的關稅決定，哈卡寧直言，歐美之間氣氛趨於緊繃，可能引發政治分歧。他提到，過去美國大選期間也曾出現類似的緊張局勢、嚴厲言詞及關稅威脅，但北約過去總能度過危機，呼籲各界保持冷靜。

哈卡寧強調，歐盟成員國目前一致拒絕以關稅威脅丹麥主權的行為，並認為歐洲具備足夠的經濟與政治實力，可以有效反制來自美國的壓力。

F-35採購進度不受影響 北約團結成當務之急

針對外界關心川普的關稅政策是否會影響芬蘭採購美製F-35戰機，哈卡寧回應，採購決定完全是基於芬蘭自身的防衛需求，目前進展順利，不會受到局勢波動影響。

哈卡寧坦言，雖然美國近期舉動難以預測，但在履行北約防務承諾上仍屬可靠，當務之急是維持盟友間的協調。他也指出，美國過去常對獨裁政權動武，若如今要對盟國採取行動，美國自身也需考量底線何在，且美國國會應不會接受傷害盟友關係的作法。

芬蘭國防軍司令雅科拉（Janne Jaakkola）則警示，全球局勢的不確定性正對盟友關係構成壓力，北約正面臨不尋常的挑戰，軍事合作仍須在動態變化中持續推進。