只剩她能救！岳母拒絕捐腎給妻　女婿崩潰下跪哭到暈倒抽搐

▲眼見唯一的希望沒了，男子暈倒後不斷抽搐。（圖／翻攝自大陸《梨視頻》網站）

大陸中心／綜合報導

中國大陸河南鄭州一名男子因為妻子罹患尿毒症，需要進行腎臟移植，讓他不惜在醫院對唯一能救妻的岳母下跪，然而對方卻依然狠心拒絕，他激動到當場哭暈，人倒在地上時還不斷抽搐，心酸場面讓人看了十分難過。

影片中哭到暈厥的男子郭金柱，為了要治療罹患尿毒症的妻子陳小妹，多次前往湖南懷化老家，懇求岳父母能夠前來河南的鄭大附設醫院配型，上月28日他第四次前往懇求，終於獲得岳父母同意，本月3日一同來到醫院，經過各項抽血化驗後發現，岳父因為有高血壓不適合進行捐贈，岳母是唯一適合的人。

郭男滿心期待妻子終於能得救，7日要再進行雙腎檢查時，岳母卻突然反悔，唯一的希望沒了，他才情緒崩潰，被人拍到下跪邊大哭的激動場面，他受訪時表示，「本來說好去檢查給妻子捐腎的，排到號了丈母娘就是不願意去，沒辦法我只有跪下哭著求她，但她始終坐那裡不去，我可能那個時候太心急，最後哭昏厥過去。」

岳母最後還是不願意幫忙，隔天便離開，郭金柱與妻子也只好放棄移植，目前已經出院回到家中，妻子只能依靠洗腎來維持生命。回想起那天的情況，陳女忍不住哭訴，家人竟然狠心拋棄她，如果丈夫出了什麼意外，大概這個世界上再也不會有人來救她，如今她只慶幸自己嫁了好老公，「他是個好丈夫，今生嫁給他真的很幸福」。