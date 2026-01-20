　
生活

這類肉品吃多不只傷腦！醫揭防腐劑風險：增乳癌、前列腺癌

常用於加工肉品的防腐劑，包括亞硝酸鹽、硝酸鹽，與癌症及糖尿病風險增加有關。（示意圖／unsplash）

▲腎臟科醫師江守山引述國外研究，常使用在火腿、香腸等醃製食品中的防腐劑，會帶來罹癌與糖尿病風險。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

不少人愛吃火腿、培根、香腸等加工食品，但恐怕暗藏健康風險。腎臟科醫師江守山指出，亞硝酸鹽、硝酸鹽是常用於加工肉品的防腐劑，而防腐劑與多種癌症及糖尿病風險增加有關，提醒民眾應多加留意。

腎臟科醫師江守山在臉書粉專發文表示，防腐劑包括亞硝酸鹽和硝酸鹽，這些物質常用於醃製火腿、培根和香腸，而防腐劑與總體癌症、乳癌和前列腺癌的較高發病率之間存在多種關聯。

江守山提到，法國流行病學家瑪蒂爾德‧圖維耶（Mathilde Tournier）研究團隊的其中一項研究發表於《自然通訊》（Nature Communications）雜誌上，該研究發現，食用某些食品添加劑與罹患第2型糖尿病之間存在關聯。

江守山說，該團隊的另一項研究則顯示，最強的關聯是亞硝酸鈉與攝護腺癌之間的關聯，它使罹患攝護腺癌的風險增加了約3分之1；另外，山梨酸鉀常用於防止食品和飲料中黴菌和細菌的生長，但研究發現它與糖尿病風險增加1倍有關。

江守山指出，這2項研究均基於1項正在進行的研究項目，該項目邀請超過10萬人定期填寫有關其飲食的問卷，而瑪蒂爾德‧圖維耶強調，食用含有防腐劑的產品，並不代表會立即罹患癌症，「但我們需要限制我們接觸這些產品的程度。」

原始連結

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

無論是出差洽公還是出國旅遊，搭機過程中總讓人想藉由飲食來放鬆或紓壓，但實際上，有經驗的空服員提醒，選錯飲料反而可能讓人更容易感到疲憊與不適。一名具有十年資歷、曾在多家航空公司服務的美國空服員，近期在Podcast節目《她人的生活》（Other People’s Lives）中分享專業經驗，呼籲旅客在搭乘飛機時慎選飲品，尤其應避免含糖飲料。

江守山加工肉品防腐劑

