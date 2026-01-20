支持者急捐20萬　簡舒培挨告違反《政治獻金法》獲不起訴

▲北市議員簡舒培被控未經許可收受政治獻金案，因無主觀犯意獲不起訴處分。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

民進黨籍台北市議員簡舒培2022年參選連任時，有民眾急著要捐贈政治獻金，一得知帳戶開通就匯款20萬元，結果簡舒培陣營卻接到監察院通知申請程序未完成，雖然簡舒培立即將款項退還民眾，仍被監察院依《政治獻金法》未經許可接受現金罪函送，台北地檢署調查後認為簡舒培並無主觀犯意，20日處分不起訴。

北檢調查，簡舒培登記參選2022年台北市議員後，在5月4日到銀行開立專戶，並在9日向監察院申報，監察院許可專戶從5月10日到11月25日止，可接受捐贈政治獻金，但隨即發現，有一筆20萬元款項在9日中午就已經匯入。

簡舒培解釋，獻金專戶是由簡姓助理向監察院申報，當時另名吳姓助理一直接到王姓民眾詢問捐款方式，所以帳號開通後，王姓民眾就直接匯款，發現民眾在監察院許可前捐款後，馬上就把錢退回。

簡舒培的行政助理證稱，當年因疫情關係，採線上申報，過往經驗是送件當天就會經監察院許可，所以告訴同事帳戶已經開好，沒想到監察院隔天通知有少填項目導致退件，她馬上告知監察院已經收到支持者匯款。檢察官因此以證據不足等理由，處分不起訴簡舒培。