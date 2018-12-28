失蹤人妻「懷了小王的種」　綠帽夫產房痛哭：他哪比我好？

▲男子在產房見到失蹤已久的妻子，感到十分痛心。（圖／翻攝自大陸《湖南衛視》）

大陸中心／綜合報導

大陸一名癡情男子一年前發現妻子突然失蹤，這些日子以來他努力四處尋找，但都沒有消息，直到現在收到醫院通知，2人才終於重逢，然而誇張的是，對方居然有孕在身，即使懷了小王的種，他仍然守在身旁不離不棄，深情模樣引發網友討論。

大陸《湖南衛視》報導，男子吳楊和妻子李波育有一名5歲孩子，他認為自己平時十分溺愛妻子，有一天對方卻突然離家，從此便失蹤長達一年，沒想到再有消息時，對方居然正在醫院裡生產，讓他氣到忍不住向媒體投訴自己所受的委屈。

吳楊後來還在醫院裡，和「小王」張傳利見了面，發現對方不帥沒錢對妻子也不好，讓他氣到忍不住對還躺在病床上的李波質問，「你找個男的還不如我，你傻不傻，不要利用我對你心軟，知道嗎？我確實一直對你很好，世界上真的少有這麼好的男人對你。」

吳楊雖然還希望李波能回到他身邊，但最後2人仍辦理了離婚手續，可憐畫面在網路上獲得不少人同情，有網友認為「可憐的女人，居然錯過了一個這樣癡情的男人」、「有人有他電話嗎？我想認識他」、「真是身在福中不知福」，不過也有人質疑，「真的是好嗎？為何帶記者去拍剛生產完的妻子。」