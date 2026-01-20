迎新年拋出行動訊號　陳亭妃公布「一馬當先」春聯

▲立法委員陳亭妃20日公布今年春聯主題「一馬當先」，以書法筆勢展現勇於向前的行動意象。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆新年將至，立法委員陳亭妃20日上午正式公布今年春聯主題「一馬當先～陳亭妃」。春聯以喜氣紅色為底，中央以斗大書法字體書寫「一馬當先」四字，筆勢奔放、氣勢十足，搭配「陳亭妃」落款，整體設計簡潔俐落，展現濃厚年節氛圍，也象徵向前邁進的行動力。

春聯公布活動現場氣氛溫馨而莊重，包括市議員陳秋萍、陳碧玉、蔡秋蘭、李偉智、周麗津、陳怡珍、吳通龍，以及蔡旺詮執行長等人到場共襄盛舉，一同為新的一年揭開序幕。陳亭妃也親自向與會來賓介紹春聯設計理念，並交流書法筆勢與文字寓意。

陳亭妃表示，「一馬當先」不只是新春祝福語，更是一種面對未來的態度。她指出，新的一年，希望每個人都能勇敢向前，為家庭、為生活努力打拚；而對她而言，這四個字代表的是把責任放在前面、把事情走在前頭，「該做的事不等人交代，該扛的責任要先站出來。」

陳亭妃也進一步說明，今年春聯選擇完全以書法呈現，是希望透過傳統筆墨，傳遞穩定、踏實與長期累積的力量。她強調，書法是一筆一畫寫出來的厚度，也是一種耐心與定力，正如一路走來所相信、也所堅持的精神，期盼這份春聯能陪伴市民迎接嶄新一年，帶來持續向前的勇氣與祝福。