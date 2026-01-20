　
    • 　
>
地方 地方焦點

寒假前強化居家防線　南消白河消防進校園宣導防火安全

▲白河消防分隊把握寒假結業式時機，走入白河國中向師生宣導居家防火與用電安全。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

寒假將至，學生在家時間大幅增加，居家用火、用電安全也成為防災重點，白河國中20日舉辦寒假結業式時，特別結合防火宣導活動，邀請臺南市政府消防局白河消防分隊到校，向全體師生進行防火與防災安全宣導，提醒寒假期間留意居家安全，避免火災事故發生。

消防人員在宣導中指出，寒假期間加上天氣寒冷，民眾使用電暖器、熱水器等電器設備的頻率明顯提高，若使用不當，極易引發電氣火災。預防電氣火災的核心原則為「五不一沒有」，包括不超載、不綑綁折損、插頭不潮濕污損、插座不用不插、電器周圍不放置可燃物，以及沒有安全標章的電器不使用，呼籲學生務必養成正確用電習慣。

在廚房用火方面，消防人員也提醒，烹煮時應遵守「人離火熄」原則，避免湯汁沸騰溢出，並定期清潔排油煙機油垢、使用具備過熱保護裝置的爐具，爐火旁勿放置易燃物，更不可有玩火行為。只要一時疏忽，就可能釀成難以挽回的災害。

宣導過程中，消防人員也向學生介紹住宅用火災警報器的功能與重要性，說明其能在火災初期即發出警示，爭取寶貴的避難與應變時間，並鼓勵學生返家後主動向家人分享防火觀念，一起檢視居家環境安全，將防災意識從校園延伸到家庭。

活動現場透過實際案例分享與互動問答方式，加深學生對防火知識的理解，師生參與踴躍、反應熱烈。校方表示，選在寒假結業式進行防火宣導，就是希望在放假前先替師生建立安全觀念，讓防災意識隨著學生回到家中持續發揮影響力。

市長黃偉哲表示，防火教育應從校園扎根，透過持續宣導與建立正確觀念，讓學生從小培養良好用火、用電習慣，進而影響家庭與社區，共同降低火災發生風險。

消防局長楊宗林也指出，寒假期間是居家火災風險較高的時期，呼籲家長與學生共同落實火災預防措施，包括檢查電器設備、避免延長線超載，並於家中適當設置住宅用火災警報器，為居家安全多加一道保障。

寒假前進校園補強防線南消走入復興國小宣導居家防災

寒假將至，學童在家時間大幅增加，居家安全也成為防災關鍵時刻，為避免冬季因使用瓦斯熱水器、電暖器等設備引發一氧化碳中毒或住宅火災，台南市消防局第七大隊後甲分隊特於20日走進復興國小，進行「一氧化碳中毒防範」及「居家防火安全」重點宣導，盼在孩子返家前，先替每個家庭築起安全防線。

備戰春節購物潮！南消第六大隊實兵演練模擬大型賣場火災搶救

捐血也能學防災！南消二大隊下營國小宣導CPR、用火用電安全

碳足瓦拉米步道字跡尋寶活動　1/24起登場

熱血119！南消五大攜手弘開善德會捐血283袋熱血挺生命

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

