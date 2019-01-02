人妻遇恐怖車禍失蹤　丈夫目睹她被司機塞「副駕駛座」等死

▲女子失蹤後，丈夫趕緊四處找人。（圖／翻攝自大陸《看看新聞Knews》）

大陸中心／綜合報導

中國大陸青島一名人妻上月20日出門時遭遇車禍，垂死之際司機第一時間竟然沒幫忙送醫，反而被拖到車內藏起來活活等死，等到她的丈夫找到人時已事發超過半小時，人早就失去意識。

被撞的時姓女子丈夫孫男表示，由於當天是岳母生日，2人說好下班後買蛋糕一起慶生，他卻遲遲等不到對方的來電，打過去發現電話已無法接通，他便開著車四處找人，結果在某一路段發現散落的糖果和火腿腸，因為是孩子愛吃的東西，他便沿著糖果找人，果然找到肇事車輛。

孫男發現肇事的黑色奧迪A8，前面的擋風玻璃已呈碎裂狀，車子的窗戶全都緊閉，他趕緊把門打開，沒想到居然看到妻子整個人蜷曲在副駕駛位下面的空隙裡，一名約20多歲的駕駛，則按著妻子的頭，把人拖在車上沒去就醫。

孫男報警時，司機的妻子趕到現場想要私下和解，但他眼見170公分的妻子居然被塞在副駕駛座下，氣得大罵，「如果你們先報警救人，什麼都好說，把命先保住。但是你沒有做，你是把我老婆拖離了現場，而且藏起來了，在車裡按著她，不讓她呼救。」

時女後來被檢查出顱內出血、枕骨骨折、股骨幹骨折，目前人待在加護病房裡觀察，仍然沒有恢復意識，心跳和呼吸都只能靠機器維持，由於家裡還有1歲的孩子，家人只希望她能趕快甦醒過來。至於肇事的潘姓司機因為酒駕被捕，案件仍待調查中。

▼男子沒想到司機竟然拖著奄奄一息的妻子，沒有送醫。（圖／翻攝自大陸《看看新聞Knews》）



