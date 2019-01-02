石門「白沙灣濱海民宿」　超量爆竹煙火遭查獲最重罰30萬

▲ 石門半島祕境白沙灣濱海民宿，新北消防局查獲違法超量爆竹煙火。（圖／新北市消防局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市消防局在跨年夜時，位於新北市石門區露營聖地「半島秘境．白沙灣濱海民宿」，2018年跨年夜晚上10時許，新北市消防局瑞芳中隊中隊長蔡榮富率領金山及石門消防分隊執行爆竹稽查，在露營地查獲到違規囤積爆竹煙火，立即逕行取締，當場查扣總重量 58.98公斤，總火藥5.185公斤的爆竹煙火，並依爆竹煙火管理條例，立即開立舉發單。

新北市消防局第六救災救護大隊表示，現場查扣火藥爆竹煙火，依規定將超量爆竹煙火全數沒入外，並依爆竹煙火管理條例並立即開立舉發單，超量儲放處6萬元以上30萬元以下罰鍰，並且依新北市爆竹煙火施放管制辦法規定。

消防局表示，針對爆竹煙火施放地區、時間及種類皆有限制，在新北市內若民眾在晚上22時至翌日6時要施放爆竹煙火，應於施放5日前，檢具施放目的、時間、地點、種類、數量、來源、安全防護措施及施放處所管理單位同意書等文件資料；經取得書面許可後，始得為之，若違反規定6萬元以上30萬元以下罰鍰，呼籲相關業者勿心存僥倖。

爆竹煙火儲存、販賣場所之管制量如下： 一、舞臺煙火以外之專業爆竹煙火：總重量0.5公斤。二、摔炮類一般爆竹煙火：火藥量0.3公斤或總重量1.5公斤。 三、摔炮類以外之一般爆竹煙火及舞臺煙火：火藥量5公斤或總重量25公斤。但火花類之手持火花類及爆炸音類之排炮、連珠炮、無紙屑 炮類管制量為火藥量10公斤或總重量50公斤。