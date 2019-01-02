　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

石門「白沙灣濱海民宿」　超量爆竹煙火遭查獲最重罰30萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 石門半島祕境白沙灣濱海民宿 新北消防局查獲違法超量爆竹煙火。（圖／新北市消防局提供）

▲ 石門半島祕境白沙灣濱海民宿，新北消防局查獲違法超量爆竹煙火。（圖／新北市消防局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市消防局在跨年夜時，位於新北市石門區露營聖地「半島秘境．白沙灣濱海民宿」，2018年跨年夜晚上10時許，新北市消防局瑞芳中隊中隊長蔡榮富率領金山及石門消防分隊執行爆竹稽查，在露營地查獲到違規囤積爆竹煙火，立即逕行取締，當場查扣總重量 58.98公斤，總火藥5.185公斤的爆竹煙火，並依爆竹煙火管理條例，立即開立舉發單。

新北市消防局第六救災救護大隊表示，現場查扣火藥爆竹煙火，依規定將超量爆竹煙火全數沒入外，並依爆竹煙火管理條例並立即開立舉發單，超量儲放處6萬元以上30萬元以下罰鍰，並且依新北市爆竹煙火施放管制辦法規定。

▲ 石門半島祕境白沙灣濱海民宿 新北消防局查獲違法超量爆竹煙火。（圖／新北市消防局提供）

消防局表示，針對爆竹煙火施放地區、時間及種類皆有限制，在新北市內若民眾在晚上22時至翌日6時要施放爆竹煙火，應於施放5日前，檢具施放目的、時間、地點、種類、數量、來源、安全防護措施及施放處所管理單位同意書等文件資料；經取得書面許可後，始得為之，若違反規定6萬元以上30萬元以下罰鍰，呼籲相關業者勿心存僥倖。

爆竹煙火儲存、販賣場所之管制量如下： 一、舞臺煙火以外之專業爆竹煙火：總重量0.5公斤。二、摔炮類一般爆竹煙火：火藥量0.3公斤或總重量1.5公斤。 三、摔炮類以外之一般爆竹煙火及舞臺煙火：火藥量5公斤或總重量25公斤。但火花類之手持火花類及爆炸音類之排炮、連珠炮、無紙屑 炮類管制量為火藥量10公斤或總重量50公斤。

▲ 石門半島祕境白沙灣濱海民宿 新北消防局查獲違法超量爆竹煙火。（圖／新北市消防局提供）

▲ 石門半島祕境白沙灣濱海民宿 新北消防局查獲違法超量爆竹煙火。（圖／新北市消防局提供）

▲ 石門半島祕境白沙灣濱海民宿 新北消防局查獲違法超量爆竹煙火。（圖／新北市消防局提供）

ET快訊
法拉利姐公開親生兒子！「證明女人身」：我不是死人妖
韓國瑜向蔡英文提兩岸「3必須」　他酸爆：等你當總統再説

關鍵字：露營,跨年,煙火,爆竹

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

韓國瑜主持首場市政會議有點緊張　自嘲「大姑娘進洞房」

八仙塵爆案／呂忠吉入獄前嘆：根本不是我造成的

直衝3千米高武嶺迎曙光！男大生患高山症　警奔29公里送醫

影／限速50開60！撞飛騎士「重傷送加護」3成肇責　網全罵翻了

呼巴掌打警察遭求償60萬　降價到13萬！李婉鈺只願拿3萬

電話指控老闆有「夜間部同學」　闆娘一個動作讓她被判刑

酒女喊「他想要上我！」　酒客說是仙人跳被判10月徒刑

宜蘭轉運站商家全熄燈　旅客：太誇張了！

「她是我女友」老司機載火辣越女賣淫　警所長一句話戳破謊言

北市衛生局遭大陸駭客攻擊！　IP來自上海「手握90億筆個資」

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

賴清德長子婚宴熱舞！ 高學歷「超正大眼媳婦」曝光

終於聽到《愛了很久的朋友》　田馥甄一開口就想哭～TT

五月天失憶開放二次點歌　《寵上天》N年沒唱「想打歌迷！」

《漂向北方》原唱來了！　王力宏黃明志第一次合體表演

被政治耽誤的歌手唱跨年啦！！　吳蕚洋：人生短短幾個秋～～

宜蘭轉運站商家全熄燈　旅客：太誇張了！

「她是我女友」老司機載火辣越女賣淫　警所長一句話戳破謊言

北市衛生局遭大陸駭客攻擊！　IP來自上海「手握90億筆個資」

北市警收賄案再爆2酒店　中山松山大安4官警遭傳喚

收賄關說被判4年半定讞　北檢傳喚「前立委高志鵬」4日報到發監執行

石門「白沙灣濱海民宿」　超量爆竹煙火遭查獲最重罰30萬

中原室設「全都露」團隊創新設計獲金獎　讓露營成全民活動　

渣男撞臉「八兩金」騙走15名辣女財色　網驚呼：他也可以？

滿載廢五金曳引車　下高速公路匝道過快翻車　駕駛慘死車內

起訴賄選及幽靈人口案　南檢提13件當選無效之訴

民調／49.2%解讀九二共識「中、台屬不同國家」

兇悍汪亂吠叫！下秒遭「人形蜘蛛」嚇哭　跑回家找阿公秀秀

習近平主張「中國人不打中國人」　綠委酸：圖博人非中國人？

HTC U11+降3千搶新年換機潮　外媒評最超值旗艦機

台北跨年開場爆冷收視仍第一！壓軸「張惠妹」收視最高點

網狂敲碗春節加班車！台鐵「壓公布期限」　承諾照元旦推北花優惠

亞足賽／世界盃爆紅大迫勇也　新星堂安律入陣日本問鼎第五冠

就是愛洋基？馬查多IG偷偷追蹤洋基人！

2019新竹馬獎盃　結合在地特色設計感十足

僅當「90分鐘」市長！墨國地方市長剛宣誓就職...半路遭槍殺

單親辣媽與12歲兒每周共浴一次　「習慣女生胴體就不會偷看影片」

社會熱門新聞

鴻海副總偷人妻　鹹濕錄音曝光

水泥車煞車失靈　司機機警逆向閃..

鴻海副總「高規格偷情」揭密　開..

侯硐雙屍「全村吹狗螺」　男驅魔..

女工人含淚從35樓工地躍下　老..

水泥車煞車壞！司機37秒神停獲..

八大兩年存5百萬　她陰道永遠發..

抓女友跨年坐他車！22歲男談判..

媽賣煎餃獨力養大！少年跨年溺斃..

吳宗憲簽本票捲吸金案　北檢追債

嘉義惡男虐殺1貓1狗　動保志工..

陽明山跨年　騎士下山自撞噴飛亡

囚禁嫩妹4天硬上4次　老翁：跟..

狂揍女友鼻血狂噴　健身教練：她..

更多熱門

相關新聞

喝到斷片？男倒栽蔥「插入水溝」

慶祝元旦跨年喝到爛醉被惡整？1日凌晨網路上出現一張照片，一名男子疑似跨年夜玩太嗨喝茫了，整個人倒栽蔥插在水溝內，露出一雙腿橫放在馬路旁，讓網友笑稱，「竟然用這種方式開年，我也是服了！」

謝金燕：不想放棄的跟姐走！

國歌聽一半橋崩塌！俄民眾掉3m橋下

雲霄飛車故障　8人卡52公尺高空9小時

電競秀遭酸　陳思宇：把台灣之光送到世界

讀者迴響

發燒話題

習近平 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王祖賢 普悠瑪內幕 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

抽到電風扇迎新年！他合照笑超爽…

鴻海副總偷人妻　鹹濕錄音曝光

南部人吃鹹酥雞配「解膩神物」

男友帶女生回家瞎扯「家庭式餐廳」

謝佳見分手後「站店外求復合」！

水泥車煞車失靈　司機機警逆向閃車

周杰倫澳洲遊艇趴　1歲兒子正面曝光

「婚禮主唱小三」演唱影片遭洗版　停止所有演出

鴻海副總「高規格偷情」揭密　開房不手軟

侯硐雙屍「全村吹狗螺」　男驅魔惹議

尾牙4正妹爆衣　網狂問：缺人嗎？

耳麥出包！謝金燕台上傻眼「來教我怎麼跳」

月老指示直接上　他衝了下場超慘

女星被下藥！櫃台無視求救…「慘遭性侵4小時」

前HBL球星　遭爆騙財

更多

最夯影音

更多

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面