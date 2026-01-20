　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone「捷徑」怎麼用釣出大神！一鍵支付、自動叫床看這篇秒學會

記者蘇晟彥／綜合報導

有網友在Threads上分享自己使用iPhone上的「捷徑」製作出每天下午自動將鈴聲調整到40%的實用功能，詢問還有沒有大家最推薦的用法，意外釣出各路大神分享自己的「超方便捷徑」，讓一票網友看完留言直呼，「我們真的是使用同款手機嗎？請接受我的膝蓋！」

▼網友分享自己使用「捷徑」心得，意外釣出各路大神分享實用技巧。（資料照／記者蘇晟彥攝）

▲▼iPhone,iPhone17,iPhonAir,iPhone17Pro。（圖／記者蘇晟彥攝）

該名網友表示，自己使用捷徑，讓iPhone固定每天在下午兩點將鈴聲調整到40%，同時發問請教其他網友有沒有更方便的步驟，而就是這一串脆文，釣出不少大神分享，「我寫了一個記帳捷徑，可以直接記帳到excel中」、「每天定時照三餐問候老爸吃飽沒」、「男友打開手遊的時候自動傳line通知我，以免我打電話干擾到他。結束時也會通知：開放吵鬧」等等，讓不少網友看完直呼，「我是不是根本不懂iPhone」、「請接受我的膝蓋，我已經學會了」。

事實上，iPhone上的「捷徑」就可以把它想像成一連串的指令集合，透過整理指令，可以點一下就完成平常必須要按很多下步驟的困擾，不彷跟著下列步驟，讓你的手機變成超聰明工具吧！

（以如何直接打開街口支付掃描碼作為範例教學）

．STEP 1 ：打開捷徑，點選讓一檔案夾，按到上方的「+」符號
．STEP 2 ：搜尋「街口支付」，點選出示付款碼
．STEP 3 ：點選右下角「►」可確認步驟是否正確
．STEP 4 ：點選「加入主畫面」將捷徑放在主畫面中（可自行選擇使用的圖示）
．STEP 5 ：大功告成

此外，剛接觸到的用戶也可以嘗試設定像是「點一下開啟睡眠模式，早上八點自動關閉」、「每天六點傳訊息給家人問晚餐要吃什麼」等等，也可以透過「SIRI」設定指定步驟，大家不妨動手實作，創造出屬於自己的「捷徑」吧！

▼STEP1、2。

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ iphone捷徑 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼STEP4。

▲▼ ▲▼ iphone捷徑 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在 Threads 查看
01/18 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

iPhone「1招免費多出10GB」！一票人驚呆

iPhone容量不夠怎麼辦？一名女網友分享，開啟飛航模式，關閉自動時間設定、把日期拉到10年後，就能瞬間多出10至20GB空間。網友實測回報「少了8G」、「多出10G」掀熱潮，不過也有人警告隔天又回來、App錯亂甚至無法登入。事實上，此方法只是利用系統時間觸發清除快取，並非真正增加容量，建議謹慎使用。

iPhone11撐到現在！律師曝：小孩覺得家裡窮

iPhone自動選字變笨？他亂按設定「1招救回」

結帳要找載具！iPhone「實用1功能」秒跳出

討厭訊息轟炸！iPhone「1功能絕對不關」果粉推爆

IPHONE

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

