敘利亞驚傳「1500名IS囚犯」逃獄　庫德族、政府軍互控放人

▲敘利亞軍方在奪回拉卡（Raqqa）市的控制權後，軍隊成員集結在拉卡監獄附近，將監獄內的「敘利亞民主力量」（SDF）成員團團圍困。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

敘利亞政局變天後動盪持續，在庫德族（Kurdish）武裝勢力撤出北部與東部領土之際，傳出大規模逃獄事件。庫德族主導的「敘利亞民主力量」（SDF）證實，位於東部的一座監獄遭到攻擊，導致約1500名伊斯蘭國（IS）成員趁亂逃脫。敘利亞政府軍與庫德族雙方目前對此各執一詞，互控對方放人。

敘利亞軍方控庫德族「放人」 SDF：被攻擊才失控

根據《路透社》報導，敘利亞政府軍在19日加強了對北部與東部領土的控制。此前，曾是美軍盟友的SDF在停火協議下，被迫放棄大片原本掌控的區域。然而，就在政權交接過程中，東部城市沙達迪（Shaddadi）的監獄爆發大規模逃獄。

敘利亞軍方率先發布聲明，指稱有「若干名」伊斯蘭國（Islamic State）武裝份子從SDF控制的監獄中逃脫，甚至公開控訴是SDF故意放走囚犯，意圖製造混亂。

對此，SDF發言人沙米（Farhad Shami）強烈反駁，指稱是因為遭到親政府軍的武裝團體反覆攻擊，導致守軍不敵，才失去對監獄的控制。

逃犯恐達1500人 IS勢力死灰復燃隱憂大增

針對具體逃亡人數，庫德族媒體《魯道新聞網》引述沙米的說法指出，逃脫的人數恐高達1500人。由於該監獄原先關押了數千名極端分子，如此大規模的集體脫逃，讓外界極度憂心伊斯蘭國勢力恐藉此「借屍還魂」。

敘利亞國防部隨後否認曾攻擊監獄，聲稱部隊當時是依照部署計畫「繞過」該區，並表示將會介入接管監獄並重新逮捕逃犯。然而，SDF媒體辦公室則痛批，在遭到攻擊期間，曾向附近的美國主導國際聯軍基地求救，卻未獲得任何支援。

政局大搬風！庫德族被迫併入政府軍 談判陷入僵局

這次的領土變動是自2024年沙拉（Ahmed al-Sharaa）領導伊斯蘭反抗軍推翻阿薩德（Bashar al-Assad）政權以來，敘利亞勢力版圖最大的一次重組。

根據沙拉與SDF指揮官阿布迪（Mazloum Abdi）簽署的14點協議，SDF必須撤出包括拉卡（Raqqa）與代爾祖爾（Deir al-Zor）等盛產石油的地區。

儘管土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）對此協議表示歡迎，並敦促庫德族武裝力量盡快併入敘利亞國軍，但傳出雙方談判並不順利。

消息人士指出，大馬士革當局要求庫德族以「個人身分」而非「部隊單位」整編，等同於要求庫德族全面解除武力繳械，這讓阿布迪感到極度不滿，雙方會談最終不歡而散。