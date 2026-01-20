回顧范倫鐵諾一生！　鞋匠之子主宰時尚50年：我懂女人想要什麼

▲義大利傳奇時裝設計師范倫鐵諾Valentino Garavani。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

義大利傳奇時尚設計師、精品品牌創辦人范倫鐵諾（Valentino Garavani）辭世，享壽93歲。以單名「范倫鐵諾」（Valentino）聞名於世的他，1960年於羅馬康多提大道（Via Condotti）創立高級時裝品牌，迅速奠定「高級訂製時裝殿堂」地位，被視為20世紀後半全球時尚美學的重要奠基者之一。

范倫鐵諾風靡政界名流圈 時尚享譽全球



范倫鐵諾早期即嶄露頭角，1968年為前美國第一夫人賈桂琳甘迺迪（Jacqueline Kennedy）與希臘航運大亨歐納西斯（Aristotle Onassis）的婚禮，設計一襲奶油色蕾絲婚紗，震撼時尚界。他的作品亦頻繁出現在影壇與頒獎典禮上，包括奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）在電影《How to Steal a Million》中穿著的白色蕾絲禮服，茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）於2001年以Y字領露背禮服奪下奧斯卡影后，以及凱特布蘭琪（Cate Blanchett）2005年憑《神鬼玩家》獲獎時穿著的淡黃色單肩絲綢禮服。

范倫鐵諾基金會19日透過社群媒體發聲明表示，加拉瓦尼於羅馬住所安詳辭世，親友陪伴在側。義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）率先致哀，形容他是「風格與優雅的無可爭議大師，是義大利高級時尚的永恆象徵」。她指出，義大利失去一位傳奇人物，但其精神與創作將持續啟發後世。

多位國際名人亦表達哀悼。演員葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）在Instagram寫道，能夠認識並深愛真正的范倫鐵諾是她的幸運，並感嘆「這彷彿是一個時代的終結」。

早期發展

范倫鐵諾1932年5月11日出生於義大利北部沃蓋拉（Voghera），父親是鞋匠、母親靠裁縫維生。童年時因看見表姊身上的粉紅紗裙，薄紗顫動的感動，成為他此後對優雅的想像。范倫鐵諾後赴巴黎就讀國立美術學院與巴黎高級時裝工會學校，並師從賈克法特（Jacques Fath）、巴黎世家（Balenciaga）與尚德賽斯（Jean Desses）。1959年返抵羅馬，隔年創立同名品牌，以鮮明剪裁與高飽和紅色調打造出標誌性的「范倫鐵諾紅」。

1960至1970年代，他深受名流追捧，伊莉莎白泰勒（Elizabeth Taylor）1961年即曾穿著他的白色高訂禮服出席《史巴達克斯》首映。與賈桂琳甘迺迪的深厚連結，也讓他在美國聲名大噪，1970年代長期定居紐約，並成為普普風藝術大師安迪沃荷（Andy Warhol）的創作題材之一。





定義時尚

1980年代，范倫鐵諾以寬肩剪裁西裝定義當代權力時尚，成為影集《豪門恩怨》女星瓊柯林斯（Joan Collins）的最愛。至1986年，其品牌已成為義大利最大時尚出口商，年銷售額達3億8500萬美元。1990年，他創立范倫鐵諾學院，1998年以約3億美元出售品牌，但仍持續設計至2008年正式退休，其生涯最終章被拍成紀錄片《Valentino：最後的皇帝》。

范倫鐵諾一生奉獻於時尚創作，曾說「我知道女人想要什麼，她們想要美」。他與伴侶暨事業夥伴吉安卡洛詹梅蒂（Giancarlo Giammetti）相識於1960年，攜手打造品牌數十載。基金會宣布，范倫鐵諾遺體將於21日、22日開放瞻仰，並於23日在羅馬天使與殉教者聖母大殿舉行葬禮。