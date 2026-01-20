　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

回顧范倫鐵諾一生！　鞋匠之子主宰時尚50年：我懂女人想要什麼

▲義大利傳奇時裝設計師范倫鐵諾Valentino Garavani。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利傳奇時裝設計師范倫鐵諾Valentino Garavani。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

義大利傳奇時尚設計師、精品品牌創辦人范倫鐵諾（Valentino Garavani）辭世，享壽93歲。以單名「范倫鐵諾」（Valentino）聞名於世的他，1960年於羅馬康多提大道（Via Condotti）創立高級時裝品牌，迅速奠定「高級訂製時裝殿堂」地位，被視為20世紀後半全球時尚美學的重要奠基者之一。

范倫鐵諾風靡政界名流圈　時尚享譽全球

范倫鐵諾早期即嶄露頭角，1968年為前美國第一夫人賈桂琳甘迺迪（Jacqueline Kennedy）與希臘航運大亨歐納西斯（Aristotle Onassis）的婚禮，設計一襲奶油色蕾絲婚紗，震撼時尚界。他的作品亦頻繁出現在影壇與頒獎典禮上，包括奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）在電影《How to Steal a Million》中穿著的白色蕾絲禮服，茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）於2001年以Y字領露背禮服奪下奧斯卡影后，以及凱特布蘭琪（Cate Blanchett）2005年憑《神鬼玩家》獲獎時穿著的淡黃色單肩絲綢禮服。

▲▼義大利傳奇時裝設計師范倫鐵諾Valentino Garavani。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼義大利傳奇時裝設計師范倫鐵諾Valentino Garavani。（圖／達志影像／美聯社）

范倫鐵諾基金會19日透過社群媒體發聲明表示，加拉瓦尼於羅馬住所安詳辭世，親友陪伴在側。義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）率先致哀，形容他是「風格與優雅的無可爭議大師，是義大利高級時尚的永恆象徵」。她指出，義大利失去一位傳奇人物，但其精神與創作將持續啟發後世。

多位國際名人亦表達哀悼。演員葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）在Instagram寫道，能夠認識並深愛真正的范倫鐵諾是她的幸運，並感嘆「這彷彿是一個時代的終結」。

早期發展

范倫鐵諾1932年5月11日出生於義大利北部沃蓋拉（Voghera），父親是鞋匠、母親靠裁縫維生。童年時因看見表姊身上的粉紅紗裙，薄紗顫動的感動，成為他此後對優雅的想像。范倫鐵諾後赴巴黎就讀國立美術學院與巴黎高級時裝工會學校，並師從賈克法特（Jacques Fath）、巴黎世家（Balenciaga）與尚德賽斯（Jean Desses）。1959年返抵羅馬，隔年創立同名品牌，以鮮明剪裁與高飽和紅色調打造出標誌性的「范倫鐵諾紅」。

1960至1970年代，他深受名流追捧，伊莉莎白泰勒（Elizabeth Taylor）1961年即曾穿著他的白色高訂禮服出席《史巴達克斯》首映。與賈桂琳甘迺迪的深厚連結，也讓他在美國聲名大噪，1970年代長期定居紐約，並成為普普風藝術大師安迪沃荷（Andy Warhol）的創作題材之一。

▲▼義大利傳奇時裝設計師范倫鐵諾Valentino Garavani。（圖／達志影像／美聯社）

定義時尚

1980年代，范倫鐵諾以寬肩剪裁西裝定義當代權力時尚，成為影集《豪門恩怨》女星瓊柯林斯（Joan Collins）的最愛。至1986年，其品牌已成為義大利最大時尚出口商，年銷售額達3億8500萬美元。1990年，他創立范倫鐵諾學院，1998年以約3億美元出售品牌，但仍持續設計至2008年正式退休，其生涯最終章被拍成紀錄片《Valentino：最後的皇帝》。

▲▼義大利傳奇時裝設計師范倫鐵諾Valentino Garavani。（圖／達志影像／美聯社）

范倫鐵諾一生奉獻於時尚創作，曾說「我知道女人想要什麼，她們想要美」。他與伴侶暨事業夥伴吉安卡洛詹梅蒂（Giancarlo Giammetti）相識於1960年，攜手打造品牌數十載。基金會宣布，范倫鐵諾遺體將於21日、22日開放瞻仰，並於23日在羅馬天使與殉教者聖母大殿舉行葬禮。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
力積電突發重訊　美光授權DRAM製程「仍待確定」
快訊／暖暖火車站死亡車禍　男子卡區間車底身亡
快訊／義大利傳奇設計師Valentino辭世　享耆壽93歲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

西班牙列車對撞增至40死　罹難人數恐再攀升

沒拿諾貝爾獎不搞和平了　川普再提格陵蘭：對美國有利且正確的事

美學者：川普捍衛台灣不可信　「經濟優先」簡化台灣價值

阿富汗首都餐廳爆炸7死逾10傷　包含中國人1死1傷

美媒：台積電的美國時刻來臨　台灣矽盾將逐漸瓦解

回顧范倫鐵諾一生！　鞋匠之子主宰時尚50年：我懂女人想要什麼

結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」...2人決定相守

日本政府再發「國家級大雪警報」恐連下5天：非必要勿外出

川普組加薩和平理事會！「解決全球衝突」　克宮：普丁獲邀加入

無視封山硬闖富士山！中國男跌傷「走不了」出動救難隊　日網炸鍋

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

美短貓睡覺變「直挺挺海參」　超長一條趴床上還記得收手手

西班牙高鐵對撞上修至39死！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

西班牙列車對撞增至40死　罹難人數恐再攀升

沒拿諾貝爾獎不搞和平了　川普再提格陵蘭：對美國有利且正確的事

美學者：川普捍衛台灣不可信　「經濟優先」簡化台灣價值

阿富汗首都餐廳爆炸7死逾10傷　包含中國人1死1傷

美媒：台積電的美國時刻來臨　台灣矽盾將逐漸瓦解

回顧范倫鐵諾一生！　鞋匠之子主宰時尚50年：我懂女人想要什麼

結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」...2人決定相守

日本政府再發「國家級大雪警報」恐連下5天：非必要勿外出

川普組加薩和平理事會！「解決全球衝突」　克宮：普丁獲邀加入

無視封山硬闖富士山！中國男跌傷「走不了」出動救難隊　日網炸鍋

西班牙列車對撞增至40死　罹難人數恐再攀升

台灣注意　專家：菲律賓海板塊可能規模8地震

台美關稅最後談判！　「進口車調降」等3類別曝光

沒拿諾貝爾獎不搞和平了　川普再提格陵蘭：對美國有利且正確的事

Cheap不Cheap！雷虎正式提告求償1億元　追查乾爹是誰

美學者：川普捍衛台灣不可信　「經濟優先」簡化台灣價值

7種該丟出衣櫃的商品　留著它只會讓你質感下降

阿富汗首都餐廳爆炸7死逾10傷　包含中國人1死1傷

美媒：台積電的美國時刻來臨　台灣矽盾將逐漸瓦解

蔣萬安選了一條好走的路　不見得就是正確的路

【不要那麼早嫁啦】女兒上台抽捧花　爸爸狂搖頭：抽中哭給大家看XD

國際熱門新聞

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

日本再發大雪警報：非必要勿外出

即／高市再提「台灣有事」　23日解散眾議院

結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」

全世界「唯一沒有紅綠燈」首都曝光！　裝完又拆掉了

富士山封山又被偷爬！中國男跌傷求救惹怒日網

偷吃被撞見　人妻把兒子推下樓摔死

沒拿和平獎！川普：不再有義務思考和平

美媒：台積電的美國時刻來臨　台灣矽盾將逐漸瓦解

網購制服冒充空姐被抓！反獲免費空服員培訓

川普組「加薩和平理事會」　克宮：普丁獲邀加入！

被薯條淹沒　居民看2次才敢信

范倫鐵諾的一生回顧！　定義時尚50年：我懂女人想要什麼

川普打造「新聯合國」　多國證實已受邀

更多熱門

相關新聞

Valentino信義限定粉紅野營

Valentino信義限定粉紅野營

Valentino 范倫鐵諾2022秋冬與色彩權威Pantone 共同開發的PINK PP粉色系，這股芭比粉旋風燒到今年春夏根本沒打算過季，品牌於台北信義區打造《V風粉夏 PINK PP 限定城市野營》，以單色符號將戶外野營昇華， 直接在商圈擺放露營帳篷、桌椅、盪鞦韆，甚至還有粉色系火龍果冰淇淋必吃！

楊謹華、張柏芝穿VALENTINO滿版V

楊謹華、張柏芝穿VALENTINO滿版V

名牌起源故事　YSL與老佛爺有情場糾葛！

名牌起源故事　YSL與老佛爺有情場糾葛！

2021入門推薦黑色精品包TOP10

2021入門推薦黑色精品包TOP10

VALENTINO鉚釘10年後還在火

VALENTINO鉚釘10年後還在火

關鍵字：

范倫鐵諾Valentino Garavani

讀者迴響

熱門新聞

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

蘆洲夫妻慘死　兒認被打罵到大早想殺人

低軌衛星飆股金寶、兆赫明起「抓去關」　上市櫃5檔處置股一文看

蔥油餅夫妻雙亡「永久歇業」　網刷一排道不捨

被點名別高估自己　國民黨回應變聰明了

鴻準子公司擬「出清群創」！先賣近4萬張賺6.6億　再賣5萬餘張

燉湯浪費了！白蘿蔔「1吃法」防癌最猛　營養師激推

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

前最美檢座曝「要帶入棺材的秘密」

即／威力彩連24槓　下期6.3億！

爆Ella砸重金買15首S.H.E金曲版權！　前東家華研發聲曝內幕

濕冷大寒1字頭凍3天

快訊／4縣市大雨特報　越晚越冷最低溫時間曝

教師下周上街抗議　鄭英耀冷回一句話惹怒教團

更多

最夯影音

更多
A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面