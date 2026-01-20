波蘭3大優勢狂吸國際遊客！　2025旅遊成長率躍居歐盟第二

▲波蘭2025年旅遊成長率居歐盟第二。（圖／翻攝Google Maps）



記者張靖榕／綜合報導

歐盟統計局（Eurostat）最新公布的數據顯示，波蘭觀光業在2025年表現亮眼，全年住宿人次成長率高居歐盟成員國第二位，僅次於馬爾他（Malta），顯示波蘭已成功擺脫地緣政治陰影，重回國際旅遊市場核心。

國際旅客明顯回流

波蘭獨立英文媒體《波蘭筆記》（Note From Poland）指出，這波觀光成長動能主要來自國際旅客明顯回流。2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，波蘭因鄰近戰區，一度被不少外國旅客視為高風險目的地，導致觀光人次下滑。不過，近兩年數據顯示，外界對安全的疑慮已大幅消退。

英美以外 中東旅客也愛遊波蘭

統計顯示，來自德國、英國與美國的旅客數量顯著增加，成為推升住宿人次的重要來源；此外，中東地區旅客，特別是阿拉伯聯合大公國的遊客，也快速成長，並成為波蘭南部山區觀光勝地扎科帕內（Zakopane）的關鍵客群。

吸引旅遊三大優勢

波蘭觀光局（POT）分析，帶動此波成長主要有三大因素。首先是價格優勢，在歐元區通膨高漲、旅遊成本攀升之際，仍使用本國貨幣茲羅提（Zloty）的波蘭，成為歐洲旅客追求高CP值的替代選項。其次是國際交通條件改善，波蘭主要城市與中東、歐美之間的直飛航班數量大幅增加，提升旅遊便利性。第三，波蘭東部以外地區，包括克拉科夫、格但斯克與華沙等城市，已建立穩定且安全的國際形象。

波蘭體育與旅遊部官員表示，這項成績顯示波蘭不再只是「東歐入口」，而是逐步轉型為歐洲主流旅遊目的地。政府也規畫自2026年起，加大力道推廣「自然與戶外旅遊」，結合國家公園與自然景觀資源，吸引重視永續旅遊與高品質體驗的高消費族群。