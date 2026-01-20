　
    • 　
>
國際

川普密謀格陵蘭B計畫曝！傳祭「99年租約」　加碼送美籍大禮包

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普對格陵蘭的野心正從「口頭興趣」轉為實際外交攻勢。據消息人士透露，川普已指示團隊準備多項針對格陵蘭的提議，計畫在本週的達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）上向歐洲盟友攤牌。據悉，除了直接購買，美方正考慮私下提出的B計畫，包括簽署一份長達99年的長期租約，甚至賦予格陵蘭人「準美國公民」的待遇。

川普準備達沃斯攤牌　「99年租約」成折衷選項

根據《基輔郵報》引述兩名知情人士報導，川普（Donald Trump）雖然在公開場合排除了單純租借格陵蘭的可能性，但私下態度其實相當靈活。

消息指出，為了降低歐洲國家的強烈反彈，川普團隊正醞釀一項「99年租約」的方案，試圖在不直接併吞的法律爭議下，取得對這座北極資源豐富島嶼的「事實控制權」。

此外，川普也考慮提出所謂的「波多黎各選項」。在該架構下，格陵蘭約5.6萬名居民將獲得美國公民身份，享有完整的雙邊貿易與入境特權，且除非移居美國本土，否則可免繳美國所得稅。一名西方外交官指出，川普政府試圖將此包裝成能帶來繁榮的「大禮包」，作為吸引格陵蘭人的甜頭。

關稅掛鉤格陵蘭交易　歐盟怒祭「大砲」反擊

川普近期將關稅壓力與格陵蘭收購案掛鉤，宣布下月起對丹麥及其歐洲盟友徵收10%關稅。他在社群平台Truth Social上直言，美國多年來一直在補貼丹麥，現在是丹麥該回報的時候，關稅將持續徵收直到達成收購協議。

對此，歐洲領導人怒不可遏。歐盟頂層外交官已緊急開會，討論重啟對價值930億歐元的美國商品徵收報復性關稅。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）更要求啟動被稱為「大砲」（big bazooka）的防禦機制，利用反脅迫工具（ACI）應對美方的經濟脅迫。

歐盟理事會主席科斯塔（António Costa）強調，歐盟已準備好捍衛主權，絕不接受被強迫出售領土。

北約面臨崩解危機　美朝野兩黨痛批「強佔土地」

這場格陵蘭爭議也讓北約（NATO）陷入空前震盪。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）雖堅稱美國不需在格陵蘭與北約之間二選一，並認為歐洲領袖最終會理解「美國安全傘」的重要性；但共和黨眾議員麥考爾（Michael McCaul）警告，入侵格陵蘭等同與北約開戰，將徹底瓦解該聯盟。

民主黨參議員范荷倫（Chris Van Hollen）則抨擊這是一場赤裸裸的「強佔土地」（land grab），認為川普僅是覬覦當地的礦產資源。隨著達沃斯論壇即將登場，這場從地產幻想演變成全球地緣政治的危機，將成為跨大西洋盟友關係最嚴峻的壓力測試。

01/17 全台詐欺最新數據

421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

資生堂千金拚了！打造「芭比腰」半年動刀2次 激縮6吋S曲線全
估剩6℃！　最冷時刻要來了
淡水25歲汽修工騎車「直撞左轉車」　頭部重創亡
結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」...2人決定
讀名校是「特權」？她考上北一女才驚覺：全班只有我爸是工人
日媒回顧WBC經典戰役　台灣「攻守跑三拍子」被點名
今「大寒」！　4生肖翻身起飛
林宸佑也會怕！被聲押馬上乖乖　直播抖內金流藏玄機

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

川普格陵蘭達沃斯經濟論壇WEF北約歐盟北美要聞

