喝到斷片？男離奇倒栽蔥「插入水溝」　網笑虧：iPhone掉了

▲網友笑虧他用這種方式開年太神啦。（圖／翻攝自Facebook／巴打絲打Facebook Club）



大陸中心／綜合報導

慶祝元旦跨年喝到爛醉被惡整？1日凌晨網路上出現一張照片，一名男子疑似跨年夜玩太嗨喝茫了，整個人倒栽蔥插在水溝內，露出一雙腿橫放在馬路旁，讓網友笑稱，「竟然用這種方式開年，我也是服了！」

有一名網友在元旦凌晨在臉書社團「巴打絲打Facebook Club」PO出一張「神照片」，只見照片中一名穿著黑色羽絨衣、藍色牛仔褲的男子，上半身「插進」掀起蓋子的水溝裡，鴨舌帽還掉落在一旁，水溝蓋也被拆起丟在旁邊，旁邊還散落一團團衛生紙。

他離奇的姿勢引起網友討論，有人猜測他是重要的東西掉進水溝，像是iPhone、戒指等，所以正試圖爬下去撿。也有人覺得他根本就是喝掛了，「第一眼就覺得他是喝醉跌進去」。還有網友開玩笑的說，「那裡不是火車站入口」、「他以為是時光隧道」。

不過，不管男子是為什麼插在水溝裡，這行為都相當危險，因為他大半夜躺在馬路轉彎處，很有可能會被路過的車輛不慎輾過，也會被水溝裡的沼氣醺到中毒。

如果跨年聚會真的不小心喝多了，有酒友推薦5大快速的解酒聖品，吃完就可以馬上清醒應付開工日。南韓研究人員發現，蘆筍的葉子和芽中含有豐富的「酶」，可以加速酒精分解，據說功效超有用。

另外，水、蜂蜜水、牛奶及香蕉也都有很好的解酒效果，因為牛奶中的黑糖、牛磺酸、兒茶素能夠有效的分解酒精；香蕉中的鉀可以增加血糖濃度，降低酒精在血液中的比例。