　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

喝到斷片？男離奇倒栽蔥「插入水溝」　網笑虧：iPhone掉了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼跨年喝到斷片跌進水溝。（圖／翻攝自Facebook／巴打絲打Facebook Club）

▲網友笑虧他用這種方式開年太神啦。（圖／翻攝自Facebook／巴打絲打Facebook Club）

大陸中心／綜合報導

慶祝元旦跨年喝到爛醉被惡整？1日凌晨網路上出現一張照片，一名男子疑似跨年夜玩太嗨喝茫了，整個人倒栽蔥插在水溝內，露出一雙腿橫放在馬路旁，讓網友笑稱，「竟然用這種方式開年，我也是服了！」

有一名網友在元旦凌晨在臉書社團「巴打絲打Facebook Club」PO出一張「神照片」，只見照片中一名穿著黑色羽絨衣、藍色牛仔褲的男子，上半身「插進」掀起蓋子的水溝裡，鴨舌帽還掉落在一旁，水溝蓋也被拆起丟在旁邊，旁邊還散落一團團衛生紙。

他離奇的姿勢引起網友討論，有人猜測他是重要的東西掉進水溝，像是iPhone、戒指等，所以正試圖爬下去撿。也有人覺得他根本就是喝掛了，「第一眼就覺得他是喝醉跌進去」。還有網友開玩笑的說，「那裡不是火車站入口」、「他以為是時光隧道」。

不過，不管男子是為什麼插在水溝裡，這行為都相當危險，因為他大半夜躺在馬路轉彎處，很有可能會被路過的車輛不慎輾過，也會被水溝裡的沼氣醺到中毒。

如果跨年聚會真的不小心喝多了，有酒友推薦5大快速的解酒聖品，吃完就可以馬上清醒應付開工日。南韓研究人員發現，蘆筍的葉子和芽中含有豐富的「酶」，可以加速酒精分解，據說功效超有用。

另外，水、蜂蜜水、牛奶及香蕉也都有很好的解酒效果，因為牛奶中的黑糖、牛磺酸、兒茶素能夠有效的分解酒精；香蕉中的鉀可以增加血糖濃度，降低酒精在血液中的比例。

ET快訊
代言被批「摧毀高雄」！白冰冰怒嗆丁允恭：賤人閉嘴
500億紅利定調「不發消費券」！回饋小商家、運將、打工族
「婚禮主唱小三」演唱影片遭洗版！團長：停止她所有演出

關鍵字：跨年,香港,粵港澳要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

喝到斷片？男離奇倒栽蔥「插入水溝」　網笑虧：iPhone掉了

高速公路倒車接扭到腳女友！警車秒停面前　男友：對她沒辦法

以前的「元旦」不是1月1日！　古人跨年都在「除夕夜」

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

賴清德長子婚宴熱舞！ 高學歷「超正大眼媳婦」曝光

終於聽到《愛了很久的朋友》　田馥甄一開口就想哭～TT

五月天失憶開放二次點歌　《寵上天》N年沒唱「想打歌迷！」

被政治耽誤的歌手唱跨年啦！！　吳蕚洋：人生短短幾個秋～～

《漂向北方》原唱來了！　王力宏黃明志第一次合體表演

喝到斷片？男離奇倒栽蔥「插入水溝」　網笑虧：iPhone掉了

高速公路倒車接扭到腳女友！警車秒停面前　男友：對她沒辦法

以前的「元旦」不是1月1日！　古人跨年都在「除夕夜」

北京觀察／探索「一國兩制」台灣方案　「習五點」緊抓兩岸主導權

逾時不候、頂加沒得請！　北市低收「租金補貼」1,500元開跑

山中甜點玻璃屋新開幕！限定「草莓銅鑼燒」配杭菊茶超搭

習近平：台灣前途在國家統一　兩岸中國人才能過富足生活

《病主法》1/6上路！「預立醫療照護諮商」須二親等內同行

北市警包庇色情酒店第3波搜索　2線3星多名警官遭傳喚

洪孟楷諷：吳育昇2016年早被呂孫綾「世代交替」

就是罰不怕！私帶雞仔餅、火腿腸等肉類品　3名旅客遭罰20萬

預防中風　「經皮左心耳封堵術」降低二次發生

最怪的5種受傷方式！致命行李箱讓2大球星進傷兵名單

單親辣媽與12歲兒每周共浴一次　「習慣女生胴體就不會偷看影片」

新奇熱門新聞

尾牙抽中有薪假1年！網揭真相：..

婚攝狂拍伴娘雪乳！肥新娘怒告

縱慾無法出賽　LOL主將再發文

巴黎男女路邊嘿咻　被拍繼續動作

現在的春節是原本的元旦？

無限性愛島曝光　男客激戰16女

台中夜店廁所白人戰台女影片瘋傳

高速公路倒車接女友　警車秒停面..

正妹房仲賣5間　用身體成交玩3..

AV「小學生」床戰女優　男人都..

主管激戰女下屬　性愛直播片瘋傳

情侶佛寺內脫衣愛撫　58秒影片..

娶越南新娘被笑？其實有3大好處

喝到斷片？男倒栽蔥「插入水溝」

更多熱門

相關新聞

就是罰不怕！私帶雞仔餅遭罰20萬

大陸非洲豬瘟疫情嚴峻，還是有旅客不聽勸，今（2日）至目前為止有3名旅客，從香港、廈門違規攜帶含有肉類產品的雞仔餅0.8公斤，和豬肉脆腸0.9355公斤及含雞肉、豬肉的火腿腸1.2465公斤，當場被防檢局開罰20萬元。

ofo遭順豐起訴　凍結資金6156萬

飼料養豬沒強制力　李退之：不能急

謝金燕：不想放棄的跟姐走！

詭異白布遮前座　掀開見驚悚畫面

讀者迴響

發燒話題

習近平 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王祖賢 普悠瑪內幕 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

抽到電風扇迎新年！他合照笑超爽…

鴻海副總偷人妻　鹹濕錄音曝光

南部人吃鹹酥雞配「解膩神物」

男友帶女生回家瞎扯「家庭式餐廳」

謝佳見分手後「站店外求復合」！

水泥車煞車失靈　司機機警逆向閃車

周杰倫澳洲遊艇趴　1歲兒子正面曝光

尾牙4正妹爆衣　網狂問：缺人嗎？

鴻海副總「高規格偷情」揭密　開房不手軟

侯硐雙屍「全村吹狗螺」　男驅魔惹議

耳麥出包！謝金燕台上傻眼「來教我怎麼跳」

女星被下藥！櫃台無視求救…「慘遭性侵4小時」

月老指示直接上　他衝了下場超慘

前HBL球星　遭爆騙財

10年老店關！星巴克日報表驚揭營業額

更多

最夯影音

更多

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面