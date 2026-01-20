　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普關稅大刀逼賣格陵蘭！　歐洲8國「3大產業」恐遭重擊

▲▼川普,歐洲,關稅。（圖／路透）

▲川普威脅對包含英國、德國在內的歐洲8個盟友徵收高額關稅。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）再次揮舞關稅大刀，威脅對包含英國、德國在內的歐洲8個盟友徵收高額關稅，藉此施壓丹麥將自治領地格陵蘭賣給美國。外媒分析指出，隨著關稅威脅步步逼近，歐洲的汽車、精品與製藥等三大核心產業，恐將淪為這場貿易戰的海嘯第一排。

川普祭關稅施壓　要求格陵蘭「歸美」

川普於17日承諾，計畫在2月1日前對英國、丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、荷蘭及芬蘭等8國徵收10%關稅。他更放話，若進展不如預期，這項徵收率將從6月1日起進一步攀升至25%。此舉旨在強化他的政治訴求，將格陵蘭這個自丹麥自治領地併入美國。

面對川普的關稅威脅，歐洲各國領導人正計畫於近日舉行緊急會談。據悉，歐方目前已將報復性措施及更廣泛的經濟懲罰政策列入討論選項。

歐洲車企首當其衝　德國經濟引擎恐熄火

根據CNBC報導，在去年受貿易政策波動打擊的歐洲汽車巨頭，如今再次陷入危機。由於汽車產業高度全球化，且極度依賴在北美的生產運作，對於關稅調漲表現得極為脆弱。

受此消息影響，德國福斯（Volkswagen）、賓士（Mercedes-Benz Group）與BMW的19日早盤股價均重挫超過2.5%；在米蘭上市的斯泰蘭蒂斯（Stellantis）也下跌約2.1%。

▲▼美國擬對進口車徵收高達25%關稅。（圖／路透）

▲去年受貿易政策波動打擊的歐洲汽車巨頭，如今再次陷入危機。（圖／路透）

傑富瑞（Jefferies）首席歐洲經濟學家庫馬（Mohit Kumar）警告，這對德國經濟前景無疑是負面發展，若關稅生效，化工、工業與汽車業將受創最深，直接拖累德國的經濟增長。

精品、製藥業難逃衝擊　出口總額面臨考驗

除了汽車業外，精品與製藥業同樣面臨嚴峻考驗。法國作為精品業的大本營，境內的LVMH與開雲集團（Kering）19日股價分別下跌3.5%與2.6%；包括瑞士歷峰集團（Richemont）、義大利Brunello Cucinelli及英國Burberry股價全數走跌。分析師指出，雖然精品具備定價權，但關稅引發的經濟衰退恐令富裕族群也縮手。

而在製藥領域，藥品是歐盟出口至美國的最大宗商品，去年頭三季出口額高達844億歐元（約981億美元）。受威脅影響，丹麥諾和諾德（Novo Nordisk）股價下跌2.1%、法國賽諾菲（Sanofi）下跌0.9%，瑞士羅氏（Roche）也出現跌勢。

能源股受累走低　專家：歡迎來到2026年

關稅戰的陰霾同時籠罩能源市場。由於擔憂美歐貿易摩擦導致全球需求疲軟，挪威艾奎諾（Equinor）股價下挫3.4%，道達爾能源（TotalEnergies）、殼牌（Shell）與BP跌幅則落在1%至1.5%之間。

Tanto Capital管理合夥人歐茲庫拉爾（Ozan Özkural）感嘆，川普的關稅威脅並非預料之外，「歡迎來到2026年，今年我們將會頻繁討論『美國不跟盟友配合』所帶來的影響。」他強調，這將波及油價、大宗商品、股市及債市，影響範圍幾乎無所不包。

01/18 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

分享給朋友：

追蹤我們：

張惇涵：賴清德零時差陪伴談判團隊　宵夜永遠是燒餅蔥蛋加永和豆漿

張惇涵：賴清德零時差陪伴談判團隊　宵夜永遠是燒餅蔥蛋加永和豆漿

台美對等關稅揭曉，行政院今（20日）召開成果說明記者會，行政院秘書長張惇涵表示，昨天鄭麗君副院長在機場時說了一句「兄弟」，這句兄弟的背後是一個談判代表背後的壓力，是台灣2300萬國人朋友的的生活，曾經有好幾個禮拜，在進行實體談判時，賴清德總統親自領軍召開會議，希望得到談最新的訊息，零時差的陪伴鄭麗君副院長跟談判團隊，但陪伴台灣團隊的只有賴總統給大家的宵夜，永遠都是燒餅加蔥蛋，以及一杯永和豆漿，如同鄭副院長所說，這不只是一整個團隊的努力，更是讓世界看見台灣、需要台灣，台灣會是世界民主供應鏈最可靠、最堅實的夥

芬蘭維持派駐格陵蘭　德國、挪威撤軍

芬蘭維持派駐格陵蘭　德國、挪威撤軍

波蘭3大優勢狂吸國際遊客！　2025旅遊成長率躍居歐盟第二

波蘭3大優勢狂吸國際遊客！　2025旅遊成長率躍居歐盟第二

川普密謀格陵蘭！傳祭99年租約　加碼送美籍

川普密謀格陵蘭！傳祭99年租約　加碼送美籍

金融圈再現「拋售美國」！　川普威脅加徵歐洲關稅衝擊股市

金融圈再現「拋售美國」！　川普威脅加徵歐洲關稅衝擊股市

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

