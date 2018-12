80歲阿公仍是「一尾活龍」　生完兒子讓65歲妻再拚第二胎

▲印度一名65歲婦人竟然順利生下女嬰。(圖/示意圖/達志影像)

國際中心/綜合報導

印度一名老當益壯的80歲阿公,竟然讓他的65歲老婆罕見生下第二胎女嬰,讓對方差一點就成為「世界上最年長的孕婦」,驚人的是,這對夫妻所生的第一胎兒子,也10年前所生,當時妻子也已是年過半百的高齡,讓婦產科專家都震驚,直呼「這是比罕見還要罕見的事情」。

這起事件發生在印控克什米爾地區(Jammu and Kashmir)一間邊遠地區的醫院,高齡65歲的女子竟然順利生下一名女嬰,這讓他80歲的丈夫哈基姆(Hakim Din)十分高興,認為女兒是神賜予他們家的「珍貴禮物」,不過由於2人年事已高,又還有一個10歲兒子要養,家裡經濟面臨了困難。

當地婦產科專家西迪基(Shabir Sidiqui)表示,小孩和母親身體均十分健康,然而印度女性出現更年期的年齡,平均是47歲,一旦進入更年期根本就不可能受孕,這實在是很罕見的現象。而目前歷史上「最年長的孕婦」,是西班牙的瑪麗亞(Maria del Carmen Bousada de Lara),她在2006年66歲時,以體外受精的方式生下一對雙胞胎。

