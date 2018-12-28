80歲阿公仍是「一尾活龍」　生完兒子讓65歲妻再拚第二胎

▲印度一名65歲婦人竟然順利生下女嬰。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

印度一名老當益壯的80歲阿公，竟然讓他的65歲老婆罕見生下第二胎女嬰，讓對方差一點就成為「世界上最年長的孕婦」，驚人的是，這對夫妻所生的第一胎兒子，也10年前所生，當時妻子也已是年過半百的高齡，讓婦產科專家都震驚，直呼「這是比罕見還要罕見的事情」。

這起事件發生在印控克什米爾地區(Jammu and Kashmir)一間邊遠地區的醫院，高齡65歲的女子竟然順利生下一名女嬰，這讓他80歲的丈夫哈基姆(Hakim Din)十分高興，認為女兒是神賜予他們家的「珍貴禮物」，不過由於2人年事已高，又還有一個10歲兒子要養，家裡經濟面臨了困難。

當地婦產科專家西迪基(Shabir Sidiqui)表示，小孩和母親身體均十分健康，然而印度女性出現更年期的年齡，平均是47歲，一旦進入更年期根本就不可能受孕，這實在是很罕見的現象。而目前歷史上「最年長的孕婦」，是西班牙的瑪麗亞(Maria del Carmen Bousada de Lara)，她在2006年66歲時，以體外受精的方式生下一對雙胞胎。