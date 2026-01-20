啃老逆子逃亡45小時只剩587元　雙親滿地鮮血揭他鬼扯供詞

記者陳以昇、葉品辰／新北報導

新北市蘆洲區近日發生震驚社會的人倫慘劇，36歲廖姓男子疑因不滿父母每月僅給5千元零用錢，要求加碼遭拒後持刀弒親，造成雙親身中37刀死亡。廖嫌犯後展開逃亡，警方動員80名警力追緝，歷經約45小時，於19日晚間在新莊將人逮捕歸案；令人咋舌的是，嫌犯落網時身上僅剩587元，且其供稱的下手順序與警方鑑識研判出現落差。

警方調查，命案發生於本月17日，廖嫌長期遊手好閒、疑似啃老，對父母供給的生活費心生不滿，當天先向75歲許姓母親索討零用錢「加碼」未果情緒失控，待67歲廖姓父親自宮廟返家後再度爆發激烈口角，隨即拿出事先預藏的開山刀行兇。初步鑑識顯示，父親身中24刀、母親13刀，刀刀見骨，犯案手段兇殘。行兇後，廖嫌刻意製造斷點，晚間9時30分許離家，騎車前往三重棄車後改搭計程車躲至新莊一帶，期間不敢使用手機、證件，潛入體育場附近工地過夜，全靠現金度日。

▲廖聰賢19日晚間6點多在新莊被警方逮捕，身上僅剩587元。（圖／記者陳以昇翻攝）

廖姓死者的表妹18日因聯繫不上表哥，前往廖家按電鈴並撥打廖姓死者的手機，只聞屋內傳出的手機鈴聲，卻無人應答，察覺不對勁報警處理，警方到場後會同鎖匠開門，驚見廖姓夫妻倒臥客廳血泊中，全案因此曝光。警方初步檢視，廖姓死者後腦、左手、手肘有抵禦傷勢，共受24刀，許姓妻子則是背部、後腦、左右手有傷，共受13刀，其中頭部因猛烈撞擊凹陷，兇殘的是，鑑識小組採證時地上滿是2名死者的血跡，連站立與行走都十分困難。

專案小組緊急調閱上百支監視器，終於在19日晚間6時16分許在新莊新泰路將廖嫌逮捕，搜身發現口袋僅剩587元，隨身背包內起獲換下的血衣、美工刀、螺絲起子與尖嘴鉗等物。廖嫌落網後供稱「已經忍很久了」，並指稱自己是「先殺父再殺母」，試圖將動機歸咎於父母長期嚴格管教；但鑑識人員發現母親血跡較乾、父親較濕，研判母親可能先遇害，與其說法不符，確切犯案過程仍待釐清。