跨年嗨到「橋斷掉」！俄民眾國歌聽一半　「傾瀉式」摔落3m橋下

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國際中心／綜合報導

俄羅斯莫斯科市中心著名的高爾基公園（Gorky Park）在舉行2019新年慶祝活動時，一座架設於溜冰場上的橋突然崩塌，導致當時許多在橋上狂歡的市民，瞬間從3公尺高地方跌落，造成13人受到輕傷。

根據外媒報導，高爾基公園為了慶祝新的一年到來，於12月31日舉辦新年活動，事發當時已經過了午夜0點0分，民眾聚集在一起聽俄羅斯的國歌，沒想到一座架在溜冰場上的橋卻突然崩塌，上頭的民眾瞬間從3公尺高的地方跌落冰面，雖然沒有傳出嚴重傷亡，但是目前已知有13人受到輕傷。

有民眾錄到在事件發生之前，橋就有逐漸下凹的趨勢，隨後橋身傳出「喀！喀！喀」的聲響後斷裂，上頭的民眾無預警地掉下，而且橋身還越裂越大，造成原本擠到一旁逃命的民眾也在沒有立足的地方，向下墜落壓在其他人身上，到處都傳來尖叫驚呼聲，場面十分驚險。

對此，莫斯科市政府表示，這起倒塌事件是因為「溜冰場結構出現技術性的故障」所造成，同時高爾基公園的負責人也被解雇，為此次的事件負責。莫斯科市長謝爾蓋（Sergei Sobyanin）則稱，受傷民眾將獲的50萬盧布的賠償金，分布在公園各處的醫療人員也在事發過後，為傷者進行治療。