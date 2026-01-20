金融圈再現「拋售美國」！　川普威脅加徵歐洲關稅衝擊股市

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普近日再度威脅對歐洲盟國加徵關稅，引發市場對貿易戰升溫的憂慮，也讓金融圈重新出現「拋售美國」（Sell America）的討論聲浪。這種說法最早出現在去年4月川普宣布「解放日」大規模關稅措施後，如今再度浮上檯面。



川普關稅衝擊股市

市場反應迅速。19日歐洲股市首當其衝，主要指數普遍下跌逾1％。美國股市期貨同樣走弱，顯示在19日公共假期過後，美股可能面臨補跌壓力。投資人擔心，原本稍有緩和跡象的貿易衝突，恐再度升級為全面性對抗。

美元信心動搖

美元同樣承壓走低，顯示全球投資人對這個全球第一大準備貨幣的信心也出現動搖。市場解讀，美元走弱與川普上週六揚言，若美國無法取得格陵蘭，將對多個歐洲國家商品提高關稅的言論有直接關聯。

避險貨幣走強

相對之下，歐元自去年11月底以來的低點反彈，英鎊與北歐貨幣也同步走強。傳統避險貨幣瑞士法郎表現尤其突出，對美元匯率朝創下一個月來最大單日漲幅邁進，反映資金正尋求更安全的停泊處。

Insight Investment外匯解決方案主管佛納薩里（Francesca Fornasari）指出，市場對周末發生的情勢感到相當震驚，不少投資人開始重新思考資產配置方式。她表示，許多人可能正在嚴肅評估，是否仍要維持對美國資產的高度曝險。

分析人士指出，若川普持續以關稅作為地緣政治與外交施壓工具，不僅將衝擊跨大西洋關係，也可能對全球金融市場穩定性造成長期影響。