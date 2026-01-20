　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台美貿易協議「無損矽盾」　美專家點出2大領先關鍵

▲▼台積電（TSMC）。（圖／達志影像／美聯社）

▲台積電掌握全球最先進半導體，被稱為「護國神山」。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

台美貿易協議15日拍板，台灣在美投資至少5000億美元，換取關稅降至15%不疊加，並談妥未來232條款對半導體及其衍生產品課徵關稅時的最優惠待遇。多名分析師認為，這項交易短期內不太可能讓華府擺脫對台灣最先進晶片的依賴，所謂的「矽盾」目前仍將保持完好無損，原因包括「N-2法則」、人才培育與技術難以複製。

嚴守N-2法則　最先進製程留台灣

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）曾表示，目標是將台灣40%的半導體供應鏈移往美國，但考量到台灣堅持將最先進技術保留在國內的做法，專家質疑可行性。

SemiAnalysis分析師昆多加拉（Sravan Kundojjala）解釋，台灣政府嚴格執行「N-2法則」，限制台積電海外廠只能使用落後國內至少2個世代的技術。目前台積電已在台灣使用2奈米製程生產最先進晶片，但亞利桑那州廠最近才剛開始為美國客戶生產4奈米先進晶片，預計2030年前逐漸提升至2奈米及A16製程。

▼台灣透過「N-2法則」將最先進製程留在國內。（圖／路透）

▲▼半導體晶片。（圖／路透）

他直言，台灣矽盾在2030年前都將保持強勁，全球最關鍵的先進產能都將集中在台灣。多達4、5年的技術落後，確保台灣保持優勢，「如果明天台灣就被入侵，全球經濟將面臨經濟大蕭條等級的衝擊。」

台積電財務長黃仁昭（Wendell Huang）也向CNBC透露，公司將繼續在台灣研發最先進晶片技術，因為國內研發團隊及生產營運部門必須非常密切合作，「我們將派遣數百名工程師往返台灣各廠區，當我們提升最尖端技術產能時，此類核心技術仍將留在台灣。」

人才技術均難複製　供應鏈移出很困難

分析人士認為，把晶片生產移出台灣將會非常艱困。戰略暨國際研究中心（CSIS）資深顧問萊因施（William Reinsch）提到，台灣工程人才培育管道與半導體供應鏈產能、尤其是先進製程，「無法在其他地方大規模複製」。

▼台積電位於亞利桑那州鳳凰城的晶圓廠。（圖／路透）

▲▼台積電位於亞利桑那州鳳凰城的晶圓廠。（圖／路透）

萊因施指出，缺乏訓練有素勞工、生產成本偏高，已導致台積電美國廠多次延後開幕，新貿易協議對於這些限制幫助有限。他認為，履行投資承諾要花費比預期更久的時間，最終恐怕也很難真正達成承諾的投資規模。

山姆休士頓州立大學（Sam Houston State University）政治學者翁履中（Dennis Lu-Chung Weng）也認為，「半導體生態系無法在一夜之間搬遷，因此矽盾或許被弱化，但短期內仍將存在。」但對於未來美國政府繼續推動半導體供應鏈遷移的可能性提出示警。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

台積電半導體貿易協議矽盾N-2法則關稅

