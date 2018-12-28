聖誕老人是冷血兇手！14歲女遭鬼父殺害　後院還挖出「消失2年哥哥」

▲警方在男子家中發現他失蹤的2名兒女遺體，目前仍在調查死因。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

美國喬治亞州一名在沃爾瑪超市擔任聖誕老人的男子，近來被人揭發竟然是兇殘殺害親生兒女的冷血殺手，警方搜尋他的住所，在後院挖出2名青少年遺體，目前已同時拘捕兇嫌、死者繼母以及生母，和生母男友一共4人到案。

埃芬漢郡(Effingham County)接到報案，50歲男子克羅克(Elwyn Crocker)的鄰居表示，自從10月以後便再也沒在位於薩凡納(Savannah)的家中，看過他的14歲女兒瑪麗(Mary Crocker)身影，警方本月20日晚間前去現場察看，竟然在後院發現2名青少年遺體，裡面除了埋了瑪莉，還有長她2歲的哥哥埃爾溫(Elwyn Crocker Jr.)屍骨。

警方表示，埃爾溫自2016年11月起被通報為失蹤人口，當時他也年僅14歲，法醫進行遺體解剖後，已證實2人身分，將再進一步化驗以確定2人死因。這起兇殘案件，讓已經任職警界41年的警官麥克杜菲(Jimmy McDuffie)都感到震撼，「我當警察41年了，這案子讓我幾乎要流下眼淚，這太糟糕了，我無法理解怎麼會有人能這樣對待孩子。」

學校資料顯示，兩名死者都在當地學校就讀，但幾年前因為家庭因素被退學，克羅克的鄰居則透露，他們時常看到2人臉上有紅腫或身上有瘀傷，小女兒瑪莉更是常在後院裡勞動，一直很擔心他們其實是遭到虐待的。目前克羅克、33歲妻子坎迪斯(Candice Crocker)、50歲前妻懷特(Kim Wright)，以及懷特的55歲男友普拉特(Roy Anthony Prater)，皆被指控「隱瞞有人死亡」以及「殘忍虐待兒童」的一級重罪。