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跨年淋雨看電競被酸悲劇　陳思宇：把台灣之光送到世界舞台

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▲▼臺北最High新年城-2019跨年晚會臺北最High新年城- 2019跨年晚會,電競表演開場。（圖／記者李毓康攝）

▲2019台北最High新年城。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市立委補選進入白熱化階段，除了3位候選人打得火熱外，各陣營人馬也見縫插針加入戰局。北市2019跨年晚會以電競比賽開場引來負評不斷，北市議員徐巧芯表示，這場悲劇「大概還是會被算在正在競選立委的陳思宇前局長身上吧」；對此陳思宇2日表示，台北市率先走出一個創新的精神，2020亞運也即將把電競列入項目，2024也會成為奧運的項目，所以我們對電競絕對有十足的信心，「如果大家對節目的安排有一些想法的落差，這部份我們倒是可以再檢討再改進。」

2019《台北最High新年城》開場把電競表演搬上舞台，由體育主播徐展元串場介紹，找來藝人邰智源挑戰世界冠軍Tom的《爐石戰記》電競表演，之後搭配2位實況主；但這段電競PK，讓網友全看傻眼，「看人家打電動度過2018年、花了多少錢請跨年夜配」負評不斷。

「我想活動，尤其是在台北市是台灣的首都，我更希望的是讓這跨年的舞台可以把台灣之光，像電競這樣的產業推到世界上去。」對於開場電競表演負評不斷，陳思宇說，當然大家可能不知道，電競在全球有將近300億的產值，在全世界也有3億的直播人口在觀看，「所以在這次我們力求創新的追求之下，我們希望透過這樣國際性的舞台，把台灣之光送出去，送到世界的舞台上，這才是台灣走出去、世界走進來。」

▲▼陳思宇蘭州市場掃街。（圖／陳思宇競選辦公室提供）

▲陳思宇蘭州市場掃街。（圖／陳思宇競選辦公室提供）

陳思宇也強調，要再一次感謝大家，希望大家可以給辛苦的同仁一個掌聲，給我們電競產業以及選手多一點鼓勵，我想這是最重要的。她表示，這次真的天氣相對來講比較冷，很感謝所有年輕朋友在雨中支持著台灣的電競產業，那在當天我想也有非常多的藝人表演也是相當精彩，所以希望大家多給幕後然後幕前還有舞台上的同仁多一點鼓勵。

陳思宇表示，31日跨年那天跑行程跑到非常晚，回神的時候已經在倒數了，自己也是用手機的直播看到倒數的數字，「心理蠻替大家開心，因為我覺得跟同仁一起的努力，包含現在的奕霆局長其實也都做得很順利很圓滿，所以我在這邊也會繼續祝福觀傳局也幫他們加油。」

至於徐巧芯批評如果負評很多的話這筆帳要算在你頭上？陳思宇說，這部分當然後續觀傳局的推動還是要靠新的局長來努力，我想我在這一步當中台北市率先走出一個創新的精神，我們更希望的是既然是年輕人就要一起來支持台灣新的產業，2020的時候亞運也即將將電競列入項目，2024也會成為奧運的項目，所以我們對電競絕對有十足的信心。

陳思宇表示，如果大家對節目的安排上或是相關流程的預排上，有一些想法的落差，這部份我們可以再檢討再改進，這也是我們新一代的年輕人跟政治人物我們在做這樣規劃的時候，我們是很樂意來做調整的，「我相信最重要的還是希望大家可以繼續支持電競產業，也感謝大家這些年輕人在雨中繼續支持電競。」

▲▼臺北最High新年城-2019跨年晚會臺北最High新年城- 2019跨年晚會,電競表演開場,邰智源。（圖／記者李毓康攝）

▲▼臺北最High新年城-2019跨年晚會臺北最High新年城- 2019跨年晚會,電競表演開場。（圖／記者李毓康攝）

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