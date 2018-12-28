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跨年好康懶人包！飲料、甜點還有遊樂園　4天連假「吃喝玩樂」省荷包

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▲▼跨年咖啡優惠 。（圖／業者提供）

▲跨年連假商機無限，各大飲料店、遊樂園都祭出好康吸引民眾。（圖／業者提供，下同）

記者徐溱謐／綜合報導

明天就是4天的跨年連假，除了4大超商推出咖啡優惠外，許多連鎖飲料店和甜點店也紛紛祭出好康，就連遊樂園也搶攻連假商機，不僅推出主題活動，還有半價優惠，就是要在元旦假期吸引民眾入園。本文整理了所有吃喝玩樂的優惠好康，就是要讓民眾在歡慶新年之餘，也能荷包滿滿迎接2019年。

四大超商

1. 7-ELEVEn即日起至1/8，CITY CAFE全品項任選第二杯半價優惠，含黑糖珍珠撞奶、精品咖啡、氮氣系列商品及現萃茶全品項。此外在12/19-1/1期間，7-ELEVEN更加碼推出購買任一口味霜淇淋免費升級「鮮果聖代」的活動，免費加入含有白桃、蜜柑、鳳梨的盛香珍綜合鮮果凍，數量有限，送完為止。

▲▼跨年咖啡優惠 。（圖／業者提供）

2. 全家12/31與1/1兩天，會員可享大杯熱美式與大杯熱拿鐵第二杯1折好康，12/26至1/1期間有零食飲料優惠，午后時光阿薩姆奶茶330ml買二送二。12/29至1/1則有柑橘哆哆酷繽沙、香蕉巧克力酷繽沙2種口味的酷繽沙單杯29元優惠。

3. 萊爾富12/31日至1/2三天，出示Line好友獨享價活動頁面，即可享Hi Café 中杯美祿熱可可、大杯美式熱咖啡與大杯熱拿鐵，皆享同品項買一送一優惠。此外在12/28至1/1期間，於「雲端超商」APP購買任一商品並完成付款，且於商品兌換期間內兌換至少1件以上，即享最高Hi點10倍回饋。

4. OK超商12/31至1/2三天，醇品咖啡系列大杯第二杯七折優惠。同時，購買哈燒炸雞，包含棒腿和腿排（50元），可加10元就送可樂、雪碧（235ml）。12/21至1/2則有罐裝飲料特價優惠，包括可口可樂ZERO第二件10元。

連鎖咖啡店

1. 西雅圖咖啡12/31下午4點起至1/1凌晨2點止，於世貿門市與忠孝延吉門市推出美式咖啡、拿鐵、經典可可三款飲品外帶享8折優惠。另在1月2號則推出飲品買一送一優惠活動，但石碇服務區、關西服務區、清水休息站、新營服務區等門市不參與此活動。

2. 伯朗咖啡館12/31、1/1兩天推出「跨年元旦暢飲續杯半價」活動，購買酒類飲品系列，持發票於原購買門市可享同系列續杯半價。另連假過後2019年的第一個上班日1月2號，伯朗咖啡館多數門市也將舉辦飲品買一送一優惠。

▲▼跨年咖啡優惠 。（圖／業者提供）

3. 星巴克1/1日至1/6日期間推出「探索2019無限想像」活動，凡點購任一大杯（含）以上茶瓦納系列飲料，可抽取新年祝福，內含飲料優惠乙份，包括全品項飲品好友分享買一送一優惠，以及茶瓦納系列好友分享買一送一優惠等。（優惠兌換期間：2019/1/1～2019/1/31）

4. cama咖啡12/26至1/1，只要加入會員就可於APP優惠專區領取活動優惠券，即可享2杯中杯拿鐵跨年優惠價99元，但限兌換一組，且限相同冰熱、口味及領取方式，另本活動不可寄杯。

▲▼ 跨年元旦優惠 。（圖／業者提供）

5. 丹堤咖啡於1/1推出新品「白鬍子咖啡」，並推出中杯特價79元、大杯特價89元優惠。另自備環保杯可再折扣5元。

連鎖茶飲、甜點店

1. 日出茶太1/1祭出限時買一送一，凡是當天前往日出茶太消費，拍照上傳臉書或IG，即可享有任品項買一送一的優惠。

2. CoCo都可即日起至1/1推出現磨咖啡門市優惠（不含商場店），購買焦糖瑪琪朶可現折10元。另每周四咖啡日當天可享全拿鐵系列咖啡買一送一，限同品項，優惠不得併用，不可寄杯。

▲▼ 跨年元旦優惠 。（圖／業者提供）

3. 迷客夏12/31當天是星期一，使用街口支付第一筆消費享18%現金回饋(最高返30元)，但本活動不適用店家：頭份建國店、富農店、和碩店、義大醫院店、統領店。

4. 大苑子1/1當天適逢周二卡友日，購買番茄梅（L）、莓好時光（M），以「實體旺卡或大苑子APP行動支付」全額結帳即享10%點數回饋，再享點數加倍送。

5. 85度C於1/1當天，全飲品中大杯同品項、同大小享第二杯半價優惠，有咖啡、奶茶、茶類等30多種飲品，只有冰沙品項除外，活動優惠僅限現場購買，線上訂餐外送無法享有此優惠價。

6. COLD STONE於12/28至12/30限時3天推出「歡慶新品第二杯20元活動」，此外於12/31至隔年2/21日可享雙人分享餐300元優惠價。

連鎖速食

1. 摩斯漢堡即日起至/1/2前推出咖啡優惠，只要出示官網上的活動圖片，就可享大杯冰/熱拿鐵咖啡69元優惠價，原價80元。

連鎖量販超市

1. 全聯自12/21到1/10推出「咖啡大賞」活動，有超過40款咖啡商品通通祭出買一送一優惠，包含UCC、西雅圖、KEYCOFFEE、LAVAZZA、ILLY等。

2. 愛買自即日起至1/8推出230項熱銷商品買一送一優惠，包含月銷破萬盒的UCC濾掛咖啡，特價318元，可享買一送一。另2018/12/31、2019/1/1限時2天，HAPPY GO會員單筆付款金額滿2000元，即享9折，折扣金額以現金抵用券贈送，最高回饋300元。

遊樂園

1. 六福村12/29至1/1四天，出生年月日或身分證字號上有「4」或「0」，能以520元優惠購得原價999元門票。創立於1979年的六福村將在明年迎接40周年，祭出優惠和民眾一同慶生，耶誕小鎮雪花紛飛主題活動也將延續至1/1。

▲六福村祭出跨年優惠。（圖／六福村官網）

2. 劍湖山則是12/29至1/1四天祭出午候早鳥票599優惠，限量100組，邀請民眾一起欣賞水樂園1088秒的金光煙火秀，此外園區也邀請朱俐靜、陳零九、田亞霍等藝人開唱，還有布袋戲經典腳色史艷文陪大家一同跨年。

3. 九族文化村則是開放斥資6億打造的「西班牙海岸」主題園區，於12/28日開始測試營運，跨年連假12/29至1/1期間園區還有安排外國舞者表演西班牙弗朗明哥舞蹈，並準備美味精緻西班牙在地美食，迎接各地遊客前來體驗。

4. 麗寶樂園則是在12/29至1/20祭出12歲以下兒童遊園、天空之夢摩天輪免費活動（1位兒童須搭配1名現場購買全票），響應台中市府團隊推出的「2019年起12歲以下免費參觀花博」政策，邀民眾一起賞花博、玩麗寶。

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關鍵字：跨年連假,元旦假期,好康,優惠,超商,咖啡,遊樂園,飲料店

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