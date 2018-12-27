　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

要求化3人+頂級妝品！準新娘「開價1600元」新秘聽傻　下秒再-400：算錯了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼化妝,新娘秘書,新秘,造型師,彩妝,刷具。（圖／pixabay）

▲好的新娘秘書要價不菲。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

每個準新娘都希望婚禮當天美美上陣，因此「新娘秘書」的工作相當重要，當然好的新秘收費也不便宜。一名造型師日前接到電話，對方說要訂婚，不僅要求婆婆、媽媽的妝也一起化，還要頂級妝品，但是卻開價1600元，讓原PO聽傻了「怎麼不去吃O啊妳！」其他人也直呼這新娘在秀下限「好敢的價錢」。

一名女造型師在臉書《爆怨公社》表示，她平常都是接廣告、微電影、MV造型設計居多，也對這些比較有興趣，因為很多元化，反而對新娘秘書的工作沒什麼好奇，但她也不是不願意接。「剛接到一個案子，打電話來，說『要訂婚，1600元含婆婆媽媽妝及跟妝，妝品要頂級的』」，原PO一聽到馬上傻眼，因為價錢太誇張，便想婉轉拒絕。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼化妝,新娘秘書,新秘,造型師,彩妝,刷具。（圖／pixabay）

▲準新娘要求要用頂級妝品，開價卻讓人傻眼。（示意圖／pixabay）

沒想到還沒開口時，對方竟然搶著說「不好意思我算錯了，是1200」，讓原PO忍不住回應「新秘最低行情也要8000，還是新手價的」；聽到價格後，對方就秒掛電話，原PO也直冒OS「X！怎麼不去吃X啊妳！」

看到貼文後，許多網友也看傻眼，紛紛留言譙「這價位，找挽臉的剛剛好」、「吃米不知米價，1200換算時薪比工讀生還不如…還技術職的怎麼可能答應」、「他們跟梁靜茹超支了勇氣」、「婆婆媽媽+跟妝12000還嫌太少了，1200！新娘火星人嗎」、「叫他去問問禮儀師」、「以為少看一個零」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
閨蜜偷吃男友死不認！她翻「關鍵影片」證據：套套少1個
車借友載妹！事後發現「命案現場」想吐：內心陰影超大
隋棠產後6天跑趴超狂！「全身照」曝光網友看傻

關鍵字：造型師,新娘秘書,化妝品,爆怨公社

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

兒月薪16萬3房3車！媽曝3缺點「是死肥宅」秒遭心儀妹打槍　神陷害網讚爆

媽媽LINE傳「你姐氣絕身亡」！她一秒嚇傻狂打電話　真相笑瘋全網

房掛婚紗照！5歲兒一瞄「水瓶座神嘴模式ON」噴9字　母崩潰：這星座真難搞

小男童想尿尿！站春水堂餐桌脫了　2妹遞杯「接液體排泄物」…網吐翻：噁爆

小男童想尿尿！站春水堂餐桌脫了　2妹遞杯「接液體排泄物」…網吐翻：噁爆

房掛婚紗照！5歲兒一瞄「水瓶座神嘴模式ON」噴9字　母崩潰：這星座真難搞

老公幫掌鏡！她一看無奈x3…變真人版「大家來找碴」　網笑噴：妳路人嗎

耶誕節排假爽看五月天！　拿出門票崩潰「比悲傷更悲傷」

買炸物給雙魚媽吃！一件事大吵全被丟掉　女兒哭心累：她有嚴重公主病

共度平安夜！人妻玩老公手機「外遇證據狂跳」傻了…氣發抖：聖誕禮真棒

基本工資雙漲、發票兌獎換地點　2019年新制上路懶人包一次看！

阿伯「暴風式左切」不顧後方車　下秒安全帽噴飛倒輪下險爆頭

《怪美的》MV終於來了～ 蔡依林穿獄服美翻！

蔡依林淚崩與過去的自己和解　「我都走過來了你也可以」

聲林之王EP11【獨家幕後花絮】李佳歡徐佳瑩忘情合唱《出口》調皮老蕭不忘調侃Lala身高

寂寞沒人理的地方阿北... 柯P飆唱三曲台下忙敬酒

蔡依林x理科太太超深入對話！　回首心路歷程：我很想哭

北部人評價3樣中南部早餐　鹹豆漿直接淘汰：像嘔吐物

11年前被鈕承澤逼拍床戲！　柯奐如正視傷口：傷痛無法消失

《這！就是灌籃》成周杰倫追星現場　郭艾倫唱《簡單愛》被強行中斷

冷氣團來想吃鍋！雞蛋也出「單顆包裝」　為食安把關

對面駕駛遠燈直射！騎士紅燈11秒快崩潰　「眼前永遠白茫茫」

都是越南人！新南向專班8名學生失聯　立委：應暫停申請

要求化3人+頂級妝品！準新娘「開價1600元」新秘聽傻　下秒再-400：算錯了

擁抱冬季積雪的狐狸們　「冒險、狡猾、迷人，有點頑皮」

影／醒吾新南向專案生實習被罵天天哭？校方批假消息一切合規定

一小瓶賣1225元…你敢下標　賣家就去谷關裝空氣

橡皮擦失蹤率100%！媽心累「放大絕」　過來人狂祭「防走丟繩」備戰

只是測試！空氣糟到爆手機響了　環署發布「不良警訊」

怕遭歐盟制裁！交部急修法放寬自貿港免稅「10％→100％」優惠

蘇貞昌取代賴清德？　行政院：院長會在應該要離開的時候離開

擊退台灣團隊...拿下600億台北雙子星案　「神秘大亨」背景曝光

劉詩詩宣布懷孕首露面！　「5個月身材飄孕味」粉絲秒認出

廚魔在台首家餐廳落腳微風南山　Daimon‧犇廚魔2019/2/15開幕

改善風飛砂　饒慶鈴：關山鹿野流域是努力方向

王柏融明年第1年旅外　年薪馬上跳到第3高

焦慮自殘「咬到禿毛」　黑汪「庫洛」聽名歪頭：有新家？

HBL／欠缺Keyman強化團戰　南山強勢獨走

冷氣團來想吃鍋！雞蛋也出「單顆包裝」　為食安把關

台中蔬食吃到飽！超過70種菜色　顏色超美還能吃得健康

淡江D級校花手機被偷！　「裡面很多訊息」心急肉搜平頭男

生活熱門新聞

媽媽LINE「你姐氣絕身亡」　..

史上最負能量路跑！加油標語嘴爆..

兒月薪16萬3房3車！媽曝3缺..

孫安佐再發影片　吃麵線＋單槓秀

老公堅持看廟會遶境！她停車見亮..

5歲水瓶兒狂嘴母婚紗照！人妻崩..

男童春水堂尿尿！2妹「遞杯接液..

帕布最快今生成！北台11℃跨年..

新一波冷氣團報到！跨年元旦全台..

借車給朋友載妹！事後超噁心想吐

他搶最後1雙5折黑馬汀　開盒一..

台灣首見！千年紅檜木群驚喜曝光

帶炸物給媽吃！一件事大吵全被丟..

「請特休前10名」扣年終　網傻..

更多熱門

相關新聞

太忙忘記樂捐　她竟收到催款簡訊

不少民眾每個月會固定做小額捐款，幫助有需要的人或動物。一名網友表示，每個月都會固定樂捐給某基金會，這個月因為忙忘了捐，沒想到收到「催款簡訊」，讓她直呼感覺有點差。PO文一出，意外引起網友共鳴，「改捐別家吧」、「之前維持捐快10年，後來沒捐，還被追債，因為幫我墊整年的費用出去...」。

暴走姊大鬧百貨專櫃　邊哭邊砸化妝品

請假顧病兒　公司：不可能平安長大

借車給朋友載妹！事後超噁心想吐

老公堅持看廟會遶境！她停車見亮點暴怒

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

網友狂酸！《比悲傷》編劇解密15個「BUG」

小玉發禮物時間一到「0人到場」

媽媽LINE「你姐氣絕身亡」　真相笑瘋全網

歐洲龍婆2019年預測：普丁遭暗殺、川普會失聰

美國偶遇迪麗熱巴！網傻眼：身材跟圖差太多

史上最負能量路跑！加油標語嘴爆跑者

兒月薪16萬3房3車！媽曝3缺點秒遭打槍

孫安佐再發影片　吃麵線＋單槓秀

老公堅持看廟會遶境！她停車見亮點暴怒

夫劈4女退選　正宮求償450萬只准65萬

蘇貞昌同意接任行政院長

毒販槍手埋伏森林　55秒槍殺4警

蔡依林坦承平靜分手「都是假的」

Angelababy不彎腰「助理蹲地幫脫鞋襪」網開戰

隋棠老三Olie「正臉照」曝光！根本縮小版Max

更多

最夯影音

更多

基本工資雙漲、發票兌獎換地點　2019年新制上路懶人包一次看！

阿伯「暴風式左切」不顧後方車　下秒安全帽噴飛倒輪下險爆頭

《怪美的》MV終於來了～ 蔡依林穿獄服美翻！

蔡依林淚崩與過去的自己和解　「我都走過來了你也可以」

聲林之王EP11【獨家幕後花絮】李佳歡徐佳瑩忘情合唱《出口》調皮老蕭不忘調侃Lala身高

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面