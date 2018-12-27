要求化3人+頂級妝品！準新娘「開價1600元」新秘聽傻　下秒再-400：算錯了

▲好的新娘秘書要價不菲。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

每個準新娘都希望婚禮當天美美上陣，因此「新娘秘書」的工作相當重要，當然好的新秘收費也不便宜。一名造型師日前接到電話，對方說要訂婚，不僅要求婆婆、媽媽的妝也一起化，還要頂級妝品，但是卻開價1600元，讓原PO聽傻了「怎麼不去吃O啊妳！」其他人也直呼這新娘在秀下限「好敢的價錢」。

一名女造型師在臉書《爆怨公社》表示，她平常都是接廣告、微電影、MV造型設計居多，也對這些比較有興趣，因為很多元化，反而對新娘秘書的工作沒什麼好奇，但她也不是不願意接。「剛接到一個案子，打電話來，說『要訂婚，1600元含婆婆媽媽妝及跟妝，妝品要頂級的』」，原PO一聽到馬上傻眼，因為價錢太誇張，便想婉轉拒絕。

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▲準新娘要求要用頂級妝品，開價卻讓人傻眼。（示意圖／pixabay）

沒想到還沒開口時，對方竟然搶著說「不好意思我算錯了，是1200」，讓原PO忍不住回應「新秘最低行情也要8000，還是新手價的」；聽到價格後，對方就秒掛電話，原PO也直冒OS「X！怎麼不去吃X啊妳！」

看到貼文後，許多網友也看傻眼，紛紛留言譙「這價位，找挽臉的剛剛好」、「吃米不知米價，1200換算時薪比工讀生還不如…還技術職的怎麼可能答應」、「他們跟梁靜茹超支了勇氣」、「婆婆媽媽+跟妝12000還嫌太少了，1200！新娘火星人嗎」、「叫他去問問禮儀師」、「以為少看一個零」。

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