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星巴克抽買1送1、全家第2杯1折！衝跨年迎元旦就是要喝咖啡提神

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記者曾婉婷／綜合報導

迎接2019年到來，就是要衝跨年看日出呀！而此時最需要來杯咖啡提神，除了四大超商推出咖啡優惠外，連鎖咖啡業者也紛紛祭出好康，包含星巴克、伯朗咖啡、西雅圖咖啡、85°C等。另外，連鎖超市全聯也有推出熱美式買一送一。此篇即整理了各家優惠懶人包，供消費者參考。

▲▼星巴克。（圖／免費圖庫pxhere）

連鎖咖啡

★星巴克歡慶2019年到來，TEAVANA茶瓦納系列也推出「探索2019無限想像」活動，凡顧客於2019年1月1日至1月6日期間點購任一大杯（含）以上茶瓦納系列飲料，可抽取新年祝福，內含飲料優惠乙份，包括全品項飲品好友分享買一送一優惠，以及茶瓦納系列好友分享買一送一優惠等。（優惠兌換期間：2019/1/1～2019/1/31）

★ 85°C於元旦1/1當天祭出全店整天飲料第二杯半價優惠，共有30多種飲品可選擇，包含咖啡、奶茶、茶類飲料，但冰沙品項除外。

▲▼ 跨年咖啡優惠 。（圖／業者提供）

★西雅圖咖啡於12/31下午4點起至隔天1/1凌晨2點，在世貿門市與忠孝延吉門市，推出美式咖啡、拿鐵、經典可可三款飲品外帶享8折優惠。另在1月2號則推出飲品買一送一優惠活動，但石碇服務區、關西服務區、清水休息站、新營服務區等門市不參與此活動。

★伯朗咖啡館推出「跨年元旦暢飲續杯半價」活動。凡於12/31、1/1購買酒類飲品系列，持發票可於原購買門市享同系列續杯半價。另連假過後2019年的第一個上班日1月2號，伯朗咖啡館多數門市也將舉辦飲品買一送一優惠，為上班族加油打氣。

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

★cama咖啡自12/26至2019/1/1止推出優惠活動，只要加入會員就可於APP優惠專區領取活動優惠券，即可享2杯中杯拿鐵跨年優惠價99元，但限兌換一組，且限相同冰熱、口味及領取方式，另本活動不可寄杯。

★丹堤咖啡於2019/1/1推出新品「白鬍子咖啡」，並推出中杯特價79元、大杯特價89元優惠。另自備環保杯可再折扣5元。同時，為響應政府環保計劃，2019年1月1日當天，消費者只要出示優惠圖片並「自備環保杯」即可享有全系列大杯飲品買一送一，可多杯購買但只限於一次領取，且自備環保杯（以價格最高購買金額的那杯飲品）可再折扣5元。

▲▼丹堤咖啡 。（圖／業者提供）

★路易莎咖啡Louisa Coffee自1 / 1～2 / 28推出2019黑卡優惠，包含超級肯亞卡圖吉微批次首選黑卡價79元，以及磚壓冬季新品85折，還有濾掛咖啡盒裝買1送1等。

★怡客咖啡至2019/1/14前，下載安裝星城APP新會員手機註冊，可免費獲得潛艇堡兌換序號一組，並於活動期間出示星城APP，可享咖啡第二杯半價優惠。

四大超商

★自即日起至1月8日，小7推出CITY CAFE全品項任選第二杯半價優惠活動，含黑糖珍珠撞奶、精品咖啡、氮氣系列商品及現萃茶全品項。

★全家於12/31與1/1兩日，推出會員可享大杯熱美式與大杯熱拿鐵第二杯1折好康。

▲▼跨年咖啡優惠 。（圖／業者提供）

★自12月31日至108年1月2日止，凡至萊爾富門市出示Line好友獨享價活動頁面，即可享Hi Café 中杯美祿熱可可、大杯美式熱咖啡與大杯熱拿鐵，皆享同品項買一送一優惠。

★OK超商推出會員咖啡買二送二活動，自2018/12/29至2019/1/2期間，只要下載OK App變成會員就能享大杯拿鐵或美式買二送二優惠。

連鎖茶飲

★日出茶太為慶祝2019新的一年到來，祭出限時買一送一優惠活動，凡於2019年1月1日當天前往日出茶太消費，拍照上傳臉書或IG，即可享有任品項買一送一的優惠。

▲▼ 跨年元旦優惠 。（圖／業者提供）

★CoCo都可自即日起至2019/1/1推出現磨咖啡門市優惠（不含商場店），購買焦糖瑪琪朶可現折10元。另每周四咖啡日當天可享全拿鐵系列咖啡買一送一，限同品項，優惠不得併用，不可寄杯。

連鎖速食

★摩斯漢堡自即日起至2019/1/2前推出咖啡優惠，只要出示圖片就可享大杯冰/熱拿鐵咖啡69元優惠價，原價80元。

★麥當勞報報App推出限時優惠。於12/29到1/1於國道免收費時段（每日凌晨00：00～5：00；1/1延長到10：00），到得來速出示App訊息通知畫面，就能獲得免費小杯熱咖啡一杯。

連鎖超市量販

★全聯至1/1前於全台196間門市，推出熱美式買1送1優惠活動。另自到2019/1/10還推出「咖啡大賞」活動，有超過40款咖啡商品通通祭出買一送一優惠，包含UCC、西雅圖、KEYCOFFEE等。

▲▼ 跨年咖啡優惠 。（圖／業者提供）

★愛買自即日起至2019/1/8推出230項熱銷商品買一送一優惠，包含月銷破萬盒的UCC濾掛咖啡，特價318元，可享買一送一。另2018/12/31、2019/1/1限時2天，HAPPY GO會員單筆付款金額滿2000元，即享9折，折扣金額以現金抵用券贈送，最高回饋300元。

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