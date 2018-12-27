快訊／大轉彎！春水堂尿尿男童媽「836字道歉」　2點還原真相：小孩是無辜的

網搜小組／綜合報導

一名網友26日在春水堂拍下誇張一幕，只見男童站在餐桌上尿尿，母親則拿著杯子接住液體，影片引起熱議，網友一面倒狂罵男童媽。有網友在臉書《爆料公社》貼出男童媽的道歉聲明文，用836字還原真相，說這件小孩是無辜的，大人的過錯應該由她承擔，希望大家停止散播影片，她也會虛心領教網友意見、真心檢討。

▲男童在桌上尿尿，引發網友一陣撻伐。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

男童媽文中用2點還原真相，首先是po文者只截取一小段畫面，誤導了網友「覺得我們是理所當然的在當下發生這些事情」；第2點則是說，新聞報導和事實不符，因為小孩不是在餐桌上隨便尿尿，她們也沒有取用春水堂的重複使用餐具。

她表示，自己只是普通的媽媽，也還在學習當母親，當知道影片很清晰可見小孩的臉時，才會憤怒留下情緒性回應，「小孩是無辜的！大人的過錯我會虛心檢討」，希望網友停止、刪除針對小孩的影片或照片。男童媽直呼「這個社會需要的是更多的提醒跟關愛，這社會才能更加和諧進步！」並說道歉文發了之後，她不會再對此事有任何回應，「讓我們一起把和諧還給這個溫暖的社會！」

看到男童媽的道歉文，有人表示理解及原諒，不過大部分的人還是氣憤填膺，「這位媽媽是在找藉口下台了吧！有點硬掰出來的，正常人會有人自備尿袋？不太相信」、「這是道歉文？怎麼感覺還是很嗆」、「大家有樣學樣就好了，這樣就會變理所當然了」、「看來看去網友會攻擊一部分的原因是這個媽媽做錯還不認錯，還要告Po文者，這就是到現在大多數人依舊是他錯的原因」、「反正就是一切都這麼巧又這麼急所以就尿在杯子裡面了啦」、「我相信這個媽媽下次還是會這樣做」、「講一堆屁話完全不知道錯在哪，還傷害已經造成了？不會帶就請保姆顧在家啦！」

男童媽道歉全文如下：

大家好，我是新聞當事者，也是孩子的母親。關於這件事情，我必須澄清幾件事情：

1.原po截取了一小段畫面，讓大家覺得我們是理所當然的在當下發生這些事情。

2.新聞報導與事實不符，小孩並非於餐桌上隨便尿尿更不是拿該店重複使用餐具。

他是一個要上廁所都會告訴大人的小孩，帶孩子出門我們也都一定會自備尿袋，不會讓他隨地路邊上廁所。但當天因他太慢告訴我他需要洗手間，所以我很緊急的開始尋找自備尿袋，但很不巧的可能掉了，孩子當下卻一直說要尿出來了！為了避免他尿下來造成店家的困擾，情急之下要求他於兒童椅上站起來（來不及抱下他於地上）並隨手拿桌上該店先前提供給小孩用的免洗杯讓他應急，後來也立刻將免洗杯拿去洗手間處理掉！當下因太緊急而用了錯誤的方式處理小孩的問題！造成周遭的客人不舒服的感受，以及後續新聞報導而造成店家的困擾，在此真心誠意的跟當時在場的民眾與店家表達最深的歉意！

我只是一位普通的媽媽也是努力學習當一位母親，得知影片被散播的同時，看到影片中清晰可見小孩的臉孔！當下心情其實是憤怒的！所以才會於第一時間有情緒上的留言回應！小孩是無辜的！大人的過錯我會虛心檢討並道歉！但請各位網友停止並刪除針對小孩的影片或照片進行散播！希望這位網友也能停止刪除！這個社會需要的是更多的提醒跟關愛，這社會才能更加和諧進步！

原po的道歉文我看到了，很感謝您於第一時間的刪文及道歉回應！雖然傷害已經造成了，但相信你我都已經因為這件事情上到一門社會課！讓我們彼此學習很多～

原po高OO先生公開道歉文章：由於我的行為造成春水堂事件當事人，莫大的困擾特地在此向她本人，道歉，對不起，不該從賴群組下載，轉貼在爆廢公社公開版上，非常的抱歉，由於本人已被封鎖，無法發言，剛從蘋果日報網路得知此事，開舊帳號向您說聲對不起，未考慮您的立場，抱歉！

最後，針對各網友意見我將虛心領教並真心檢討！於此道歉文發稿後，我也將不再針對此事有任何回應。讓我們一起把和諧還給這個溫暖的社會！

謝謝在這5000多人的社團裡的你們，

不斷的傳訊息給我安慰

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