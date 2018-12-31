超商飲料排字！冰箱驚見「濃濃好大發」　上萬網友蓋樓笑：老濕機來了

▲超商店員把飲料排列順序，民眾驚見可以讀出完整句子。（圖／翻攝自爆廢公社，下同）

生活中心／綜合報導

飲料業者的包裝推陳出新，就為了要吸引消費者的目光，沒想到超有創意的超商店員竟然更會玩、更會吸睛！最近網路上分享一系列超商冰箱的照片，網友在臉書上分享，怎麼飲料上都按照特定順序，念起來竟然可以排成一句「完整句子」，笑翻超多網友，超過1萬8000人按讚。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享照片，透過照片可以看到一排超商冰箱裡的飲料，包裝上有著不同的中文字，就在經過超商店員的安排之下，這些飲料被排成了一句話：「好爽喔濃濃好大發。」隱含著「黃色含意」，讓網友覺得「店員很有事」。

另一名網友在「爆廢公社」分享，還有超商店員把飲料排成「吉吉好大喔」，直呼：「會這樣排字的一定是男店員。」引起上萬名網友討論，甚至還釣出網友們留言貼出其他創意照片「吉吉好大喔好爽好濃喔」，還有2017年流行的「姊姊發情」等。

這些照片陸續曝光，可以看見飲料的有效期限為2019年，是最近拍攝的照片。網友們紛紛笑說：「店員果然是老濕機（老司機）」、「老濕機來了」、「就說不要玩食物啦」、「這是店員什麼內心話嗎」、「免費的廣告」、「好舒壓，哈哈」、「上班也要娛樂咩」、「濃濃出名了，吉吉也出名了」、「我笑到不行哈哈哈哈」、「根本創意啊」、「在奧客眾多的台灣不禁替小七店員覺得擔憂」；還有從事超商的網友有樣學樣，學起來然後拍照上傳分享「這是我今天排的」。

▲超商工作的網友有樣學樣，也把飲料排順序。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲還有網友分享2017年的網路流傳資料照，上面驚見「姊姊發情」。（圖／翻攝自爆廢公社）