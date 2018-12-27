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特休請太多領不到年終　他氣炸「6證據檢舉」打爆臉...老闆給錢求饒了！

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▲上班族，小資女，職員，員工，打電腦，上班，求職，工作，勞資。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照，與本文當事人無關）

▲歲末年終將至，不少上班族殷切期盼領年終獎金。示意圖，與本文當事人無關。（圖／資料照）

記者黃君瀚／綜合報導

本站今日新聞〈「請特休前10名」扣年終！獎金秒消失一半〉，揭露部分公司用年終獎金半要脅員工不得放太多特休假。無獨有偶，有男網友跳出來分享類似經歷，他同樣因為請假多出勤率不好，公司不發年終獎金，第一次上勞工局攻防失敗，再一次就針對勞檢、公安等問題開打，成功迫使老闆拿錢求和！

男網友27日下午在PTT回文，表示去（2017）年也曾被雇主搞過，不給年終理由是出勤率不好，請了陪產假、特休假、流感病假等等。儘管他拿成績單反駁，指產品出貨量及良率最高，老闆依舊不為所動，「勞基法沒規定一定要給年終，你去檢舉也沒用。」

為了保障權益，他決定勇敢站出來檢舉，可是那間是小公司當時沒簽勞動契約，勞工局說契約上沒約定年薪是幾個月的話，雇主不給年終並不違法。就這樣，第一輪的攻防失敗了。

▲上班族,女孩,小資女,求職（圖／記者陳亭伃攝）

▲勞工在職場上向來偏弱勢。示意圖，與本文當事人無關。（圖／資料照）

於是男網友一個轉念，決定從其他方面進攻，開始檢舉公司7大項不合法之處，包含加班費未給付、病假未給付、貨梯天車沒保養、鋼筋裸露、樓梯沒扶手和樓上當宿舍沒消防。後來勞檢員、公安和消防人員陸續前來稽查，他又寄存證信函給公司，要求補育嬰假和高薪低報補助少領等差額，「並提起公司違反勞工法令，危害勞工權益，要求公司給付資遣費及非自願離職書。」

「畢竟你們那麼遵守法規，我當然得幫你們共同遵守」，男網友接到公司行政小姐打電話詢問，相當坦白就是他的傑作。一連串攻勢果然奏效，老闆娘約他在律師事務所，給了一張支票宣布和解，拜託別再檢舉了。最後，他聽公司人說工安、消防罰款及改善花了滿多錢，而違反勞基法只罰2萬而已。

文章貼上網，鄉民很快就推爆盛讚他是勞工典範，「推，勞動環境真的是靠爭取來的」、「求原po詳細的檢舉教學」、「謝謝您替其它人的兒女打造更友善的工作環境」、「帥耶，我覺得你可以開業教別人討回自己權利」、「只罰2萬，勞工果然是最軟的一塊」、「之後同事就不會遇到這種鳥事了啊，同事還要感激吧。」

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网络释义
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關鍵字：PTT,特休,年終獎金

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