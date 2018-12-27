遭喊提告急刪尿尿文！原PO「98字致歉」　網譙爆男童媽：妳才該道歉

網搜小組／綜合報導

一名網友26日在春水堂拍下誇張一幕，只見男童站在餐桌上尿尿，母親則拿著杯子接住液體，影片引起熱議。男童媽看到後氣憤留言，「我犯法嗎？難道我必須非常沒品讓他直接尿在人家店裡嗎？」並揚言提告PO文者。事後相關貼文遭刪除，原PO也致歉。多數網友看到原PO低頭後更憤怒，直批男童媽「妳才該道歉！」

本站26日報導《小男童想尿尿！站春水堂餐桌脫了 2妹遞杯「接液體排泄物」…網吐翻：噁爆》，當時影片PO出後，馬上引發網友熱論，影片、相關新聞也被轉傳到PTT等論壇。男童媽看到後，氣得留言反擊，並要PO文者刪文、道歉，否則將提告。

►春水堂「餐桌杯接」男童尿！母爆氣：有什麼錯嗎？ 7字惹怒全網

▲男童媽的行為引發撻伐。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

貼文者也隨即刪除影片，並在臉書發文道歉，稱影片是來自LINE群組，他只是轉貼在《爆廢公社公開版》上。但看到原PO道歉後，其他網友更生氣了，「最討厭這種媽媽了，沒事就開大絕『欸妳應該沒小孩不懂吧，你以後有小孩就知道了』，煩不煩啊這種媽媽有夠高能」、「媽媽的行為沒水準還振振有詞」、「小孩內急都可以體諒，但不會蹲下弄喔，憑什麼其他客人要伴隨屎尿味吃飯啊」」、「她是可以告人，但她一點都沒有自己哪裡做錯了的感覺，還嗆人家沒小孩」。

原PO道歉全文：「由於我的行為造成春水堂事件當事人，莫大的困擾特地在此向她本人，道歉，對不起，不該從賴群組下載，轉貼在爆廢公社公開版上，非常的抱歉，由於本人已被封鎖，無法發言，剛從網路得知此事，開舊帳號向您說聲對不起，未考慮您的立場，抱歉！」

▲網紅「潔哥」也分享自己的看法。（圖／翻攝自潔哥/李秉潔粉絲專頁）

對此，網紅「潔哥」李秉潔也分享自己的看法，直批「很多恐龍家長好像覺得自己有了小孩就是吃了無敵星星欸，帶著小孩犯錯只會說：『你沒有孩子吧、你沒有孩子不能理解、你以後有小孩就知道了』，然後要求旁人體諒，將心比心」，認為這跟家教有關，不要沒教養就要別人體諒。她也呼籲恐龍家長們，「你的孩子不是我的孩子，我們能體諒帶小孩出門的辛苦與為難，但是請不要因為自己有孩子就把錯事合理化」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！