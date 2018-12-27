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橡皮擦失蹤率100%！媽心累「放大絕」　過來人狂祭「防走丟繩」備戰

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▲▼ 小朋友橡皮擦真的超常無故消失 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲ 媽媽改用最大size的橡皮擦，應該不會再搞丟了吧...。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

小朋友的文具無故消失好像是常態，就算貼上姓名貼也一樣無解。有位媽媽頭痛表示不懂孩子的橡皮擦為何老是失蹤，心累的她只好買一個跟兒子的手差不多大的橡皮擦迎戰。不過專業過來爸媽則表示，「這樣一樣會不見」，大方提供其他更好的方法降低消失率。

一位媽媽在臉書「爆怨公社」中表示心累，「為什麼小孩橡皮擦失蹤率可以高達100%？如果這次都沒改善，我相信我已經盡力了」。圖中可見兒子正坐在書桌前乖乖寫作業，一旁的橡皮擦已經進化到跟他的手掌差不多大，目測就佔了鉛筆盒1/4的體積。媽媽祭出這個方法，只希望橡皮擦不要再無故失聯。

廣大鄉民都有相同經驗，並且表示這問題真的無解，「我從小到大沒一個是用到沒有，不是直接消失，就是拿來丟同學」、「因為是飛龍牌，比較會不見」、「幾乎是一星期用一個」、「大塊沒用，我已失敗」、「兒子還大方送同學...」。

其他苦主家長也已經準備好方法對付，「 我買了一百顆候著！」、「橡皮擦中間鑽一個洞，用伸縮繩綁」、「不需要買太好的橡皮擦買小塊的就好」、「這塊會被分屍！不如乾脆自己分三份，不見再給」

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▼ 防走丟繩？（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼ 小朋友橡皮擦真的超常無故消失 。（圖／翻攝自爆怨公社）

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關鍵字：橡皮擦,鉛筆盒,不見,失蹤,文具

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