兒月薪16萬3房3車！媽曝3缺點「是死肥宅」秒遭心儀妹打槍　神陷害網讚爆

▲嬤嬤神陷害，讓原PO有3房3車，但至今還未脫魯。示意圖，與本文無關。（圖／記者鄒鎮宇攝）

網搜小組／綜合報導

「到了我媽的嘴裡，我就變成死肥宅！」桃園一名男網友一直單身中，卻被老媽拉去相親「強制脫魯」，不過他明明年賺1至200萬，名下還有3間房、3輛車的極好的條件，卻被媽媽亂爆料3個缺點「宅、孤僻、休假待在家不出門」，害他秒被相親對象打槍，在老媽的爛助攻下脫魯告吹，讓他超崩潰，可是網友卻讚爆。

男網友在臉書「爆怨公社」PO文說，24日下班就被媽媽拖去相親，他年賺1至200萬，名下還有3間房、3輛車，包括大貨車 箱型車 休旅車，平常不菸、不酒、不賭、不嫖、不花心，還有個穩定工作，「但到了我媽的嘴裡，就變成『又宅、又孤僻，放假一整天待在家休息的死肥宅』。」

▲要找到適合的另一半可是很難的。示意圖，與本文無關。（圖／記者鄒鎮宇攝）

跟原PO相親的女子聽完媽媽的介紹後立刻打槍，結束聚餐再也沒有聯絡了，讓有極好條件的他超傷心。他在貼文上無奈寫道，「我媽真的很會、很會介紹，我真的不知道我昨天是去幹嘛的......。」一字一句透露了悲傷感。

不過有網友懷疑他3房、3車的真實性，他解釋說，一開始是跟家裡借錢買二手麵包車，之後賺了錢就買了全新的大貨車與二手箱型車，前年再購入全新的休旅車當家用車，都是自己出的，「第一間房是爸媽買的，房貸全是我繳完，第2間52坪買來當倉庫，第3間100坪當店面，每個月房貸要6萬。」

▲不管哪種樣子，都會有人喜歡的。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

原PO超狂條件，讓網友紛紛留言說，「這種條件還會單身」、「再試試看吧～條件這麼好沒在怕」、「這是變項徵友嗎？」、「年薪100至200萬（月薪10-16萬），有3房3車，有點狂～」、「你這經濟條件po在這，以後不用相親了，女人會排隊到你選不完了！」。

還有人認為媽媽是對的，「其實你媽別有用心，他怕你遇到見錢眼開的人」、「就想成媽媽在幫你篩人也不錯。再來，女生的媽媽聽完之後就不再聯絡了也好啊，又不是和她老媽相親」、「可是我覺得你說的優點是外在，你媽形容的是內在，一點都不衝突啊......」、「我覺得媽媽是對的耶，直接曝底就看不出女生到底是不是真的喜歡你啊，傻」。