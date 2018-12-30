更新／連假第二天國道紫爆！國一竹北段南下北上都塞車速剩13公里

▲元旦連假第二天，高速公路上午九點開始，南下多路段開始出現車多不好走的狀況。（圖／資料照）

生活中心／綜合報導

【11:44更新】國一北部內湖到汐止端，車速剩13公里，車子龜速慢行，國三的環東到南港南向路段車速最低10公里，車道就像停車場一般，排滿滿。往南走，國一的機場系統到中壢、楊梅新竹系統車子超多，車速大約29公里，國三則是從中和就開始車多不好走，到大溪南下路段車速剩35公里。

▲上午11點半左右，竹北段交流道大排長龍。（圖／翻攝高公局網站）

元旦連假第二天，上午9點開始，不少路段開始出現壅塞狀況，10點左右，國一湖口服務區到竹北南下路段這段最塞，車速只有17公里，從高公局的路網圖來看，就是車速低於20公里的紫色警示。

▲國一最塞的路段是竹北到新竹路段，預估從上午9點開始車多不好走，一直要到12點半才會紓解。（圖／翻攝高公局網站）

高公局預估，國一南下路段竹北到新竹路段，大約會從上午9點開始一直塞到12點半，國三南下的三鶯到關西路段，預估塞車時間會從九點半一直到下午1點半左右，其中最塞的路段是三鶯到鶯歌系統，從上午10點開始一直到12點半這時間，車流量最多。國五南下的南港到石碇路段，預估中午12點到下午1點期間最塞。

▲新竹段南下車多不好走，時速最低剩17公里。（圖／翻攝高公局網站）

高公局預估30日全天的交通量將有114百萬車公里，這個交通量和平日相比多了1.3倍，上午10點，塞車路段包括了國一的湖口到新竹南下路段、新竹系統到頭份路段車速在60公里以下，國三南下的三鶯到大溪段，車速約35公里左右，中部來看，國一的台中到大雅北上路段車速約34公里、王田到彰化系統南下路段車速約26公里，國三的中投到霧峰南下路段車速約31公里。

▲元旦假期第二天，國道30日塞車路段。（圖／高公局提供）點圖可放大

南部來看，86快速道路歸仁到台19甲東向路段車速約16公里最塞，其他像是田寮到燕巢系統南下車速約53公里、北上約37公里，都是車多不好走的路段，高公局提醒用路人改走其他替代道路，或是錯開壅塞時段上路，才能避開車潮。