打開漢堡驚見「密集白膿皰」！網友全嚇傻：咬5口了…行家秒解答

▲有網友在廣東吃漢堡時，發現肉上有奇怪的圓點。（圖／翻攝爆廢公社）



網搜小組／綜合報導

自非洲豬瘟疫情在大陸爆發後，台灣開始嚴格管制肉品入境，但也讓民眾心慌慌，日前更有人胡亂爆料，指稱台灣有感染的病死豬，後也被證實是假新聞。一名女網友表示，她的朋友在廣東吃漢堡時，咬了至少5口後，意外發現肉上有許多奇怪的「膿皰」，讓人不敢再咬，引起熱烈討論，也有網友直接解答。

該名女網友在臉書社團「爆廢公社」PO文表示，她的朋友在廣東吃漢堡時，突發奇想將麵包皮打開，竟發現肉上有著一顆一顆、密集的膿皰，由於外觀太過噁心，讓他食慾全消，也只好將食物丟掉，「想請教廣大的廢友。這肉發生了什麼事⋯」。此外，文內並未強調是什麼動物的肉。

▲▼許多網友看完都認為很噁心，密集恐懼症會發作。（圖／翻攝爆廢公社）



網友看完紛紛留言，「 好可怕喔~看了頭皮發麻…密集恐懼症」、「藤壺口味的漢堡」、「這上面是玉米粒嗎？」、「沒看錯，那應該是淋巴瘤哦」、「好像已經咬了幾口了」、「確定不是破布子嗎？」、「這肉不能吃！這是生病的豬，生病就打抗生素，一般就會丟掉，不會拿來賣，極不新鮮，對人體有害」。

但也有餐飲業的網友出面解答說，「牛肉的血水啦！」、「牛肉吧?鐵板溫度太低，血水冒出來後被燜熟了就變這樣了，請參考蒸肉餅」、「這不是很正常嗎 肉煎的時候血水跑出來凝固 就變這樣了」、「有在做菜的一看就知道是血水」。