媽媽LINE傳「你姐氣絕身亡」！她一秒嚇傻狂打電話　真相笑瘋全網

▲母親傳訊「你姐氣絕身亡」，嚇得她趕緊回電。（圖／免費圖庫Pakutaso）

網搜小組／綜合報導

驚悚神展開！一名女網友在PTT分享家庭趣聞，表示她24日傍晚用LINE傳訊息給媽媽，想問家中今晚有沒有煮飯。但媽媽只簡短回應「我沒煮飯」，隨即補上一句「你姐氣絕身亡」。她聽完超震驚，馬上回撥電話確認，沒想到背後根本是一場驚天誤會，讓她聽完哭笑不得。

原PO在笨版發文，表示當時她得知家中沒煮飯，還抱怨「厚～姐也不吃喔？？」、「現在大家都流行減肥嗎～」，沒想到媽媽突然爆出一句「你姐氣絕身亡」，讓她立刻焦急地打給媽媽，想詢問姐姐的狀況。

好在電話很快接通，原PO才得知媽媽其實是想說「你姐企（去）健身房」，但因為使用語音輸入法，加上一點微微的台灣國語，才陰錯陽差變成了「妳姐氣絕身亡」，讓她聽完超無言。

許多網友看完笑瘋，不僅把文章推爆，還紛紛留言表示：「很有畫面欸XDDD」、「台灣狗蟻XD」、「尤其還是媽媽說，真的會嚇到XD」、「哈哈哈哈哈好恐怖，笑死」、「高級選字文XD」、「剛看還以為媽媽不煮飯氣死姐姐」、「看完直接笑出來，必須推」掀起熱議。

▲原PO回應網友，表示姐姐看完對話也「笑到併軌」。（圖／翻攝自PTT）