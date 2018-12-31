超商買奶茶！她撇見「紅茶咖哩拿鐵」…下秒糗翻　網笑噴：妳餓了齁

▲咦？超商什麼時候有「紅茶咖哩拿鐵」了？（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

現在除了手搖飲料店之外，超商也經常推出新的飲品，吸引飲料控嘗鮮。一名女網友表示，她和老公日前去超商時，她到冰櫃幫對方拿奶茶，突然看到疑似新口味「紅茶咖哩拿鐵」，驚呼「這是什麼組合」，還把老公叫過來朝聖；沒想到下一秒發生的事，讓她整個糗翻。網友紛紛留言「俗稱的鬼遮眼」、「老公是神醫」。

「#真的沒有打廣告 #我只是想抱怨自己很目幹」，女網友在臉書《爆怨公社》表示，她到超商去買飲料，因為老公走比較慢，她就先去冰箱幫忙拿對方要的奶茶，突然看到一罐橘色包裝的經典茶飲「紅茶咖哩拿鐵」，忍不住驚呼「這是什麼組合？紅茶咖哩拿鐵耶！」還在心裡冒OS「看包裝顏色應該是佛蒙特咖哩…因為爪哇比較深～」

於是原PO就等老公來的時候，很興奮地指給對方看「老公你看這個紅茶…欸？」這時她卻發現，包裝上的「咖哩」不見了，上面寫的是「咖啡拿鐵」。原PO老公還一頭霧水，反問「幹嘛？它怎樣？」讓她趕緊回「沒事，我沒事！」心中再度冒OS「指給他看的時候目幹又突然好了…這跟電腦有問題請工程師過來又好的道理一樣」。

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▲原來原PO根本大眼殘，把咖啡拿鐵看成咖哩拿鐵。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到貼文後，網友紛紛笑噴，「妳可能太想吃咖哩」、「突然有一種大夢初醒的港覺」、「妳老實說，妳是不是餓了」、「暫時性失明（脫窗）」、「俗稱的鬼遮眼」、「目幹真的很困擾，我有時候還會耳幹」、「老公能瞬間治癒妳，神奇」。

不過其實原PO並不孤單，有人也留言分享自己的經驗，「我有次在逛夜市，活生生的把餡餅的餡字看成稻字，一直喊老公老公稻餅是什麼，再一回頭我老公已經站好遠假裝不認識我」、「我昨天把 一間店名（築間）兩字看成（葉問），我老公毫不留情地狂笑我」、「田季發爺每次都會看成四季發爺」、「茶湯會永遠唸成榮湯會」、「吉龍堂永遠看成古龍堂的概念」。

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