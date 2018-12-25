元旦連假到！航港局今公布「離島及小三通客輪」疏運計畫

▲為因應元旦連假，交通部航港除協調業者加派航班疏運旅客外，同時加強客輪安全檢查。（圖／航港局提供）

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元旦連假即將到來，交通部航港局對於轄管離島及小三通客輪之載客運，除協調業者加派航班疏運旅客外，同時加強客輪安全檢查，嚴格要求業者注重航行安全，不得超載旅客，以維護旅運安全。此次疏運期程為12月28日（星期五）至明（108）年1月2日（星期三），共計6天，預計提供台灣本島與離島間7條航線及金馬小三通4條航線總計固定開航886航次，預估可提供22萬4,158人次之運能。

航港局長謝謂君表示，為使海運順暢，並強化船舶航行安全管理，於12月20日起連續三日辦理「載客船舶及海運客運場站公共安全與營運服務聯合督導」作業，對於載客船舶及客運場站全面抽查，檢查重點納入船舶設備、船員管理、場站之公共安全及營運服務與無障礙設備、設施等項目，也提醒航運業者應定期保養維護船舶，確保船舶適航性，另民眾亦可善用「載客船舶重要資訊 QR code查詢系統」立即透過手機反映，共同監督，打造更安全、友善的海運服務與環境。

▲航港局長謝謂君表示，民眾可善用「載客船舶重要資訊 QR code查詢系統」立即反映船舶狀況。（圖／航港局提供）

航港局補充，元旦連假疏運期間若遇不可抗力因素致載客船舶無法航行時，航港局除要求業者於營業處、候船室等處所張貼公告，並以網路、廣播等多媒體方式對外公布，方便民眾掌握訊息，同時啟動海空聯繫機制，請民航局協調加派班機疏運旅客。

航港局提供緊急聯絡電話：北部航務中心(02)89783530、南部航務中心(07)2620762、中部航務中心0978-300116、東部航務中心0972-762923或0972-762926，以即時處理疏運期間突發狀況及緊急事件，提供旅客良好服務、保障消費者權益。相關海運航班訊息，民眾可至航港局資訊網點選「為民服務」選項，於「航班表」項下查詢，以預先安排返鄉及出遊行程，期使每位民眾都能乘興出遊、盡興而歸。