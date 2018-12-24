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「找嘸車長補票」挨罰5成票價！他無奈PO網戰翻　台鐵揭自保神招

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▲暖暖車站。（圖／台鐵局提供）

▲有網友在PTT上PO文指出，自己從暖暖站上車後因為太擠所以找不到列車長補票，到松山站時卻被要求加收5成票價，認為非常不合理。（圖／台鐵局提供）

記者曹悅華／台北報導

沒買票上火車就要被加收5成票價嗎？一名網友在PTT上爆料，從暖暖站上車時因為沒有悠遊卡，該站又是無人招呼站（沒有售票員），所以想說上車後找車長補票，無奈整班車擠滿人，只好在抵達松山時補票，卻被加收了5成票價，憤而上網PO文，意外掀起兩方網友論戰。對此台鐵透露，只要做到「路途中主動列找車長補票」動作就一定不會被罰錢！

該網友表示，自己是南部人，很少搭火車，只有回老家偶爾才會搭，本身無悠遊卡，有搭火車的話都事先買票或用主動找車上車長，也有過出站時補票經驗，從來沒被加收過5成。這次是從暖暖站搭去松山，恰巧暖暖是無人招呼站，想說像之前一樣車上補票即可，殊不知整班車擠滿人所以找不到車長，到松山時主動補票卻被補票人員說「沒票根要加收5成」，對此感到相當氣憤，認為自己是因為擠滿人所以無法找到車長，加上住南部少用悠遊卡，並不是故意的。

▲PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

▲網友PO文內容。（圖／翻攝自PTT）

該PO文一出，立馬引起網友正反討論，力挺原PO的網友表示「補票人員一點常識都沒有」、「直接找值班站長不用跟他吵」、「乘客沒有義務要使用電子票證呀是台鐵自己沒提供售票」、「北部路線擠成什麼樣沒看過」、「車上人太多找不到車長難道不正當」，不過也有許多網友跳出來幫台鐵講話，認為「少拿不常搭車沒有票證這種爛藉口推託」、「台鐵哪裡錯？進站不刷票就打臉原po了」、「暖暖到松山，中間沒停嗎？下車看車長在哪節去找他，很難」、「規距就是台鐵訂的你要搭就照規矩」、「沒票就找車長在的那邊上車根本沒有找不到人的問題」。

對此，一位不具名列車長向《ETtoday新聞雲》記者說明，按規定就是要先買票才能上車，要有票才有運送契約成立，若乘客沒有買票搭車，就必須符合主動補票的要件，意即不管再擠就是要找到車長，即便行駛途中無法遇到車長，也可以在抵達每個車站的時候找尋，因為車長都會負責開關門。

▲▼台鐵,台鐵司機,站務人員,勞工,一例一休,輪班制,變形工時。（圖／記者李毓康攝）

▲列車長表示，按規定就是要先買票才能上車，要有票才有運送契約成立，若乘客沒有買票搭車，就必須符合主動補票的要件。（示意圖／記者李毓康攝，非當事人）

該名列車長進一步說明，如果沒有正當理由，像是補票機故障等，乘客沒有主動向車長補票發現，基本上就會加收5成的票價，以補票當時的次一停靠站為加收範圍。他舉例，以台北到桃園來看，如果乘客在山佳站發現沒有主動補票，也沒有正當理由，除了要補台北到桃園的票價外，還要再加收從桃園到鶯歌（山佳下一站）百分之五十的票價，需有指定座位的列車不在此限，也就是說普悠瑪等列車被發現沒有車票，直接就是加收百分之五十的票價。

該名列車長強調，「無票就是不能乘車」，如果沒有正當理由列車長是可以去加收車票費用，發現蓄意欺騙情況甚至可以以本車起始站作為補票依據，不過他說基本上列車長都會通融，除非是乘客真的太被動，才會直接加收5成票價。

台鐵局則呼籲，使用者付費本來就是正常的觀念，因應有些廠站的設備不見得有人可以服務，為確保權益，民眾可以多加利用電子票證服務，就算真的沒辦法使用，一定可以找到列車長，只要主動尋求補票，就可以避免被罰5成票價的狀況。

ET快訊
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關鍵字：暖暖車站,車長,補票

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