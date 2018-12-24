觀光局108年「5大施政計畫」曝！增青年優惠方案、五星+星級

▲觀光局將明年定調為小鎮漫遊年。（圖／觀光局提供）

生活中心／綜合報導

海灣旅遊年即將結束，明年（108）將迎來小鎮漫遊年，觀光局今公布108年施政5大重點，包含開拓多元市場、擴大國旅暖冬遊方案等，期望增加臺灣觀光優勢，並刺激國人參與國旅的意願。

一、開拓多元市場，精準行銷策略

1.重點十國擴大行銷：

鎖定日韓、東南亞重點國家及澳洲等十國，擴大行銷費用。持續協調外交部推動簡化來臺簽證措施。新增據點(越南胡志明、印尼雅加達及印度新德里，加速開拓南向市場。研議簡化觀宏專案申辦程序、放寬有條件免簽及擴大免簽適用國家。

2.強化文化、運動觀光引客至中南部

提高花東境外包機獎助額度、放寬來臺獎勵旅遊補助；放寬中小型餐廳申請取得清真餐飲認證補助，建置穆斯林旅遊友善環境；推出國際旅客搭高鐵遊台灣兩人同行一人免費優惠活動，鼓勵國際旅客前往台灣中南部新興國際觀光亮點；與國家表演藝術中心簽署文化觀光合作備忘錄、菊島澎湖跨海馬拉松、香港潛水專家拍攝生態影片及自行車節登山王挑戰賽等國際賽事，提升來台旅客跨城際旅遊誘因，擴大中南部觀光產值。

二、活絡國民旅遊，吸引青年出遊

1.推動「擴大國旅暖冬遊」方案

為活絡國內旅遊市場、推動國內旅遊旅次成長並延續「前進宜花東‧高屏暖冬遊」方案所創造之旅遊熱潮，於108年1月1日起推動「擴大國旅暖冬遊」方案，透過「獎勵旅行業包裝國內團體旅遊行程」及「獎勵自由行旅客住宿優惠活動」等方式鼓勵出國旅客轉往國內旅遊，並以加碼補助方式提高青年族群、親子族群及樂齡族群進行國內旅遊之誘因。

2.辦理青年週遊方案

規劃辦理青年週遊方案，結合小鎮之台灣好行路線推動單位進行旅遊產品，包裝推出旅遊套票；同時，盤點現有臺灣觀巴路線，研商輔導旅行業者規劃「台灣小鎮」臺灣觀巴協會路線，便利小鎮行旅。

3.規劃推動「十萬青年獎百萬」活動

號召青年推薦小鎮漫遊體驗，加強社群宣傳，持續小鎮漫遊年熱度，打造在地小鎮旅遊品牌，達成引客、送客、留客，提升國民旅遊市場規模。期透過青年週遊台灣小鎮的社會參與及運用數位科技行銷，帶動小鎮深度旅遊風氣，展現臺灣鄉鎮在地特色，有助均衡區域發展，提高國內外旅客再訪率及消費額。

▲為活絡國民旅遊，吸引青年出遊，觀光局將推出許多青年優惠方案。（示意圖／記者賴文萱攝）

三、輔導產業轉型，加強商序維護

1.陸客市場轉型維護及便利來臺程序

持續落實旅遊品質查核，適時檢討品質規範及調整管理強度，中長期循序推動旅行業自律，強化旅行業自我管理與優化提升，落實誠信經營責任，規劃陸團接待旅行社評鑑制度。

2.旅行業輔導管理

為鼓勵民眾檢舉違反觀光發展條例之行為，導正市場秩序，保障消費者權益，增訂「檢舉違反發展觀光條例案件獎勵辦法」。另滾動檢討旅行業相關法規，修正旅行業管理規則第47條第2項規定，明定在既有旅行業者同意下，准許新籌設旅行業者使用與既有旅行業類似名稱或商標作為其公司名稱；另考量消費者權益保障，排除財務狀況不佳之既有旅行業者名稱或商標供新籌設旅行業為類似之適用。

3.旅宿業輔導管理

修正星級旅館評鑑制度，研議「五星+」評鑑標準、經國際旅館評鑑系統評鑑之同星等採認制等，引導產業與時俱進，提升服務水準。另研擬旅宿業診斷輔導計畫，透過專業輔導團隊診斷旅宿業經營體質，提供旅館改善之具體建議，協助業者提升旅館整體服務品質。

四、發展智慧觀光，友善旅遊體驗

1.建置臺灣觀光大數據資料庫

全面整合觀光產業資訊網絡，加強資訊應用及旅客旅遊行為分析，引導產業開發加值應用服務，發展新型態與客製化商業模式。建置觀光影音多媒體資料庫，強化大數據分析及應用，完善觀光資訊。

2.行動服務iTravel，旅程規劃安心go

觀光局網站及旅行臺灣APP除查詢資訊，更加入自行規劃遊程功能，將持續優化及調整相關功能。精進「台灣好行」與「台灣觀巴」服務品質，並建置「借問站」及提供走動式旅遊諮詢服務，擴大i-center旅遊服務體系之密度及深度。推廣電子票證，輔導縣市政府「台灣好玩卡」，以平臺跨域整合，完善觀光票卡功能。

五、推廣體驗觀光，營造感動體驗

1.啟動「2019年小鎮漫遊年」

配合行政院2019年「台灣地方創生元年」，以盤點小鎮資源、整備服務品質、小鎮深度體驗及小鎮行銷宣傳等4大主軸進行推廣。積極與各縣市政府合作，以遴選出之30經典小鎮，結合客委會、原委會之10大客庄小鎮、原住民部落及4大國際慢城共同行銷，打造小鎮品牌，創造地方經濟。在產品包裝上，結合地方創生元素，串連在地產業、挖掘小鎮故事，設計旅遊體驗活動，協助地方發掘在地特色觀光資源，翻轉社區老化並培養在地觀光人才，以發展地方觀光。同時緊鑼密鼓籌備2019台灣燈會in屏東，透過大型傳統節慶活動，吸引國內外旅客至中南部旅遊。

2.打造「海灣國際新亮點」

整頓及優化6-10個海灣遊憩環境及服務設施，吸引旅客前往海灣旅遊度假。貫徹6S理念，持續營造國家風景區優質品牌，執行「重要觀光景點建設中程計畫（105-108年）」，聚焦各國家風景區獨特資源與發展特色，提升「核心景點」之旅遊服務品質達到國際水準。對熱門景點實施總量管制，營造通用友善旅遊環境。

3.啟動「Tourism 2030臺灣觀光藍圖研究案」

透過收集、分析國外觀光政策與發展成效，檢討我國觀光政策、長期發展遠景與目標，擘劃臺灣2020～2030年長期發展藍圖，積極實現臺灣為亞洲重要旅遊勝地。另為以量化、具體化方式說明觀光效益，持續辦理旅客消費及動向調查、臺灣觀光衛星帳，並辦理穆斯林、郵輪市場消費動向調查，及建構大型活動觀光效益估算模型-以2019年台灣燈會為個案分析。