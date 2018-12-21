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住宿現省1500元！超夯「暖冬遊補助」如何申請看這篇秒懂

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▲▼花蓮旅遊。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部觀光局推出暖冬遊補助後，掀起一波國旅熱。（示意圖／記者賴文萱攝）

記者曹悅華／台北報導

自交通部觀光局11月推出宜花東高屏暖冬遊補助後，掀起一波國旅熱，隨著擴大版方案於18日公布每房補助將加碼至1500元後，旅客更是好奇要如何申請。《ETtoday新聞雲》記者特別就網友的「10大疑問」做解惑，想要輕鬆拿到補助快收藏這篇吧

1.甚麼時候實施？

明（108）年1月1日到1月31日（週五、週六不算在補助範圍內）。

2.哪些縣市適用？

不管是自由行還是團體旅遊，皆是全台適用！

3.能拿到多少補助？

自由行部分，每房補助1000元，另外為鼓勵60歲以上樂齡族和30歲以下青年及親子出遊，每房另再加碼500元；團體旅遊則是一般民眾每房補助500元，60歲以上是1000元，每團補助上限3萬元。

雙證件、身分證、健保卡。（圖／ETtoday新聞雲）

▲只要入住時出示身分證就能享有補助。（圖／ETtoday新聞雲）

4.我要怎麼申請？

不用事先申請，辦理入住手續時只要出示身分證，就能獲得折抵。

5.每間飯店或是旅館都適用嗎？

對業者來說，此補助方案是採志願制，建議民眾訂購之前先詢問業者是否有配合進行此方案。

6.能補助幾次？

每個人只有一次，意即憑一張身份證只能獲得一次補助，且旅宿業者在客人入住時會將資料輸入「臺灣旅宿網」平台，方便其他業者辦理入住手續時，查詢是否已獲得補助。

▲▼台人在旺角連鎖飯店遭怪人拿刀狂砍房門。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲每間房間只有一人能獲得補助，每人也只限補助一次。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

7.一間房間能獲得多人補助？

切記，該補助是以房間為單位，每房僅會有一個補助，舉例來說，一間2000元的雙人房住了兩個人，只有一人能享有補助。

8.會出現補助完就不用付房間錢的狀況嗎？

會！像是花東許多旅館業者推出住一晚0元的補助優惠方案，民眾可參考各家旅館業者的優惠方案。

9.補助是現折嗎？

沒錯，當你成功申請補助，業者會在入住時直接扣掉該筆款項，而補助花費的錢由旅宿業者先代墊，待政府核銷完後會再給業者。

10.這次補助還有補助交通費嗎？

沒有！擴大版暖冬遊補助只有補助房間錢。

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關鍵字：暖冬遊補助,國內旅遊,觀光局,自由行,團體旅遊

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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