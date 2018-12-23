國人「最愛去國家」排名出爐！誘人原因曝　專家再揭明年黑馬　

▲據統計資料顯示，國人最喜歡去的國家是日本。（圖／記者蔡玟君攝）

記者曹悅華／採訪報導

近幾年，台灣人出國的意願越來越高，只要有假，訂張機票、訂好房間就可以去國外放鬆。據觀光局統計數字，台灣今（107）年1到10月出國人次為1411萬1,159，比起去年同期增加6.5％，最愛去的國家前五名分別是日本、大陸、香港、韓國、泰國，對此專家也透露出台灣台灣赴日本人數持續居冠原因，並預測明（108）年旅遊市場上的大黑馬。

▲從今年1到10月國人出國人數統計表可以看出來，台灣人最愛去的國家前五名分別是日本、大陸、香港、韓國、泰國。（圖／取自觀光局網站，點我放更大）

就統計數字來看，台灣人10月赴日本人次為38萬5,562人，1～10月則為412萬0,271人次，雖然較去年42萬2,446人次少，仍蟬聯台灣遊客出國市場第一名。針對這樣的趨勢，觀光局認為有以下3個原因：

1.日幣貶值、台幣升值

2.廉價航空選擇多

3.國內景點吸引力不足

▲日幣貶值、廉價航空興起成為台灣人選擇日本的主因。（圖／記者蔡玟君攝）

觀光局解釋，國人在日本的重遊率上非常高。匯率是很大的因素，加上廉價航空選擇一年比一年多，就會出現「去日本跟國旅差不多價格」現象，自然而然就會往國外跑，觀光局甚至透露，日本來台灣的人數略減跟「國人佔了往返日本機位」有很大關係，因為台灣人太愛去日本，旅行社把理想的時段都買去，導致好機位供不應求狀況。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會召集人李奇嶽同樣認同，國人愛去日本跟廉價航空興起有很大的關係，搭配日幣貶值及該國本身就積極推動觀光，自然會吸引很多人潮，跟觀光局一樣，明年仍舊看好日本會成為國人出國首要目的地。

至於排名亞軍的大陸，李奇嶽說老年人佔很大的出國比例，尤其大陸跟台灣交通、飲食等習慣類似，貿易往來頻繁，自然也有一批死忠愛好者喜歡去大陸玩，對此，觀光局抱持同樣想法，認為鄰近國家比起他國本來就會有更大的觀光優勢。

▲旅遊業者看好北韓旅遊市場。（圖／記者曹悅華攝）

至於明年是否有看好哪個奇他國家「異軍突起」，李奇嶽認為川金會後北韓會是匹黑馬，全球將掀起北韓旅遊熱，外界對於這樣的新興市場有許多好奇心，「神秘國度」絕非浪得虛名。觀光局則是對國內旅遊非常有信心，因為明年將迎接小鎮漫遊年，期望增加國人對國旅的意願，一起感受台灣之美。