1/1也適用！暖冬遊補助3600家任你挑　知名飯店秒省1500元

▲擴大版的暖冬遊補助，共有3600家旅宿業者共襄盛舉，其中更包含多家知名飯店。（圖／達志／示意圖）

記者曹悅華／台北報導

擴大版暖冬遊補助官網今（25）上線，共3600家旅宿業者共襄盛舉，其中更包含福容、翰品等知名大飯店，只要於入住期間出示身分證便可現省1500元房價，全省皆適用，活動期間為整個1月的週日到週四，等於元旦當天也適用，有興趣的民眾不妨衝一波吧！

宜花東高屏暖冬遊補助，自11月1日實施以來，有許多具體的成效，單就觀光經濟效益就增加28億元，因此，交通部觀光局18日宣布延長暖冬遊補助方案，並將之擴及到全台，自由行部分，每房補助1000元，另外為鼓勵60歲以上樂齡族和30歲以下青年及親子出遊，每房另再加碼500元；團體旅遊則是一般民眾每房補助500元，60歲以上是1000元，每團補助上限3萬元，如旅行業安排前往澎湖、金門、馬祖等離島地區行程，補助上限5萬元。

▲旅客申請補助須注意事項。（圖／觀光局提供）

觀光局提醒，此次僅限民眾直接向參加本活動的旅館或民宿訂房，才會有補助，凡透過旅行業、訂房網站或APP等其他方式間接訂房，或使用住宿券、折價券或紅利兌換等方式者均不補助；想請領自由行旅客補助的民眾，若是參加公司行號、機關團體、旅行業或遊覽車業者安排的旅遊團體同樣不可獲補助。

另外，觀光局說明，民眾入住前請先至本活動專區登錄個人基本資料，並上傳身分證明文件圖檔（可有效減少辦理入住時間），民眾本人入住時須提示身分證、健保卡或駕照予入住的旅宿業者核對身分即可現省房價。

最後觀光局補充，此次補助並不包含交通費，僅有住房費的補助，另外每人憑身分證限補助1次，且只適用周日到週四（1月1日週二可補助，1月19日週六補班日不補助），有興趣的民眾務必多加留意。

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